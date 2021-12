By

Kim Kardashian y Pete Davidson: Sonrisas y miradas apasionadas son vívidas en las fotos de los paparazzi.

Kim Kardashian, de 41 años, y Pete Davidson, de 28, parecen cada vez más cómplices y comprometidos a hacer que el romance entre los dos funcione.

La pareja fue vista de nuevo este sábado, 18, durante un encuentro románico.

La alta sociedad y el comediante fueron fotografiados por los paparazzi, entre sonrisas y miradas cómplices, frente a un restaurante en Nueva York.

Después de la cena, según la prensa internacional, la pareja todavía habrá disfrutado de un cine para dos.

Kim Kardashian recibe consejos de su sobrino después de que North lo haga directamente

Mason Disick le envió un mensaje a su tía. ¿Será el nuevo director de relaciones públicas de la familia?

El sobrino de Kim Kardashian, hijo mayor de Kourtney y Scott Disick, de 12 años, «aconsejó» a su tía después de que North se fuera a vivir solo en TikTok.

La niña hizo un directo sin el permiso de su madre, Kim Kardashian, y su primo, Mason Disick, se aseguraron de enviar un mensaje a su tía para que no dejara que la niña volviera a hacer lo mismo.

«Hola, no quiero faltarle el respeto a North, pero no creo que ella deba hacer lo correcto a menos que alguien esté con ella porque la gente siempre está grabando y ella puede contar información que no es correcta y cosas por el estilo, de las que se arrepentirá», escribió Mason en el mensaje que envió a Kim.

En el mismo texto, el niño dio su ejemplo, mostrándose «arrepentido de una de las cosas que dijo durante una derecha». Aparentemente, según la Página Seis, Mason se refería al momento en que habló de la relación de Kylie Jenner y Travis Scott.

Kim Kardashian agradeció al sobrino por su preocupación y sugirió que el niño transmitiera las palabras a little North.

Vea en la imagen de abajo los mensajes cortados entre tía y sobrino, que Kim mostró en las historias de su página de Instagram:

North hace TikTok en directo y es regañado por mamá, Kim Kardashian

La niña decidió hacer una excursión por la casa sin permiso.

«Vamos a hacer un recorrido por la casa», dijo little North, de ocho años, mientras vivía en TikTok.

La niña, hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West (ahora conocida como Ye), decidió hacer un recorrido por su casa, en Hidden Hills, sin el permiso de su madre.

Durante el directo, se mostraron las decoraciones navideñas y algunos rincones de la vivienda. Sin embargo, la madre, Kim Kardashian, no estaba muy contenta con la broma de la niña.

«Mamá, estoy en vivo», anunció la niña cuando se acercó a su madre, que estaba acostada en la cama. «No, para. No se te permite», se escucha a Kim diciéndole a su hija. «Ok, adiós», agrega North, mientras continuaba filmando a la madre que le preguntó si realmente estaba en vivo antes de que terminara el video.

El momento fue grabado por varios cibernautas y las imágenes están circulando en las redes sociales. Vea las publicaciones a continuación:

Se recuerda que Kim Kardashian y Ye, que están separados, todavía son padres de Saint, six, Chicago, three, y Psalm, two.