La ex pareja puede incluso ser objeto de una demanda en la corte.

Kim Kardashian y Kanye West podrían ser demandados después de que se reveló que los ex trabajadores de la pareja consideran apelar a la corte.

Los ex empleados de ambas celebridades tienen la intención de llegar a un acuerdo que les compense por años de mal comportamiento y mal ambiente de trabajo.

La noticia llega solo cuatro meses después de acusaciones del mismo tipo se hicieron, pero solo en relación con el rapero.

De hecho, una fuente reveló al periódico británico The Sun que algunos miembros del equipo eran adolescentes, por lo que Kim y Kanye podrían ser acusados de abuso infantil.

Cabe señalar que, actualmente, el empresario y el músico están en proceso de divorcio, por lo que esta situación puede aumentar aún más la tensión entre los dos.

Kris Jenner escribió una carta de 20 páginas a Kim Kardashian

Kris Jenner reveló en una entrevista reciente que está escribiendo cartas a cada uno de sus seis hijos.

Kim Kardashian ya ha recibido su, cuando celebró 40 años de vida. Una carta de unas 20 páginas.

“Siempre he pensado en escribir una carta a mis hijos, pero realmente toma su tiempo, porque escribo cartas muy largas”, dijo la celebridad de 65 años este martes en el podcast ‘At Home with Linda & Drew Scott’. “Y no he escrito una carta desde hace mucho tiempo”, agregó.

“Así que cuando era el cumpleaños de Kim, me senté y escribí una carta muy hermosa sobre lo que sentía por ella. Y creo que tenía unas 20 páginas o algo así”, dijo.

Pero no se quedó aquí y además de recordar que le tomó “unas horas”, también compartió que ya ha escrito a sus hijas Kourtney, Kendall y Kylie. Rob y Khloé serán los siguientes.

“Comencé con su nacimiento y dije que estos fueron los seis mejores días de mi vida, y el lugar que ocupan en mi corazón”, reveló.