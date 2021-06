La socialité habla de la relación con el rapero después del divorcio.

¿Cómo es Kim Kardashian y Kanye West relación cinco meses después de su separación? La alta sociedad respondió a la pregunta hablando con Andy Cohen en el especial de ‘the Final Curtain: Part 1’.

Kim asegura que tiene una relación “increíble” con el “ex”, por el bien de sus cuatro hijos: North, eight, Saint, five, Chicago, three, y Psalm, two.

“Tenemos una relación increíble como padres. Y lo respeto mucho”, dice.

“Sabes que era mi amigo en primer lugar, hace mucho tiempo… Seré el mayor fan de Kanye para siempre. Es el padre de mis hijos. Siempre será familia”, dice.

Kim se negó a revelar en la televisión qué razones por las que el matrimonio no funcionó, pero garantiza haber dado todo para hacer que la relación dure.

Kim Kardashian no dejará de ser sexy cuando se convierta en abogada

Kim Kardashian se encuentra estudiando para convertirse en abogada y, de esta manera, seguir los pasos de su padre, Robert Kardashian. Sin embargo, y a pesar de la seriedad asociada con la profesión, la empresaria aseguró que no cambiará su estilo.

“Lo pensé. Y pensé, ‘ puedes hacer cualquier cosa. Usted puede hacer lo que quiera,'” Kim Kardashian dijo cuando se le preguntó sobre el tema durante una entrevista con Andy Cohen.

“Recuerdo ir a la Casa Blanca una vez y pensar, ‘Acabo de publicar una foto de bikini, espero que no mires Instagram mientras estoy aquí.’ Entonces pensé, ‘sabes qué, vas a ser tú mismo'”, reveló.