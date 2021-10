Kim Kardashian rinde homenaje a su Padre: «El amor Nunca muere». Este jueves, 30 de septiembre, se cumplieron 18 años desde la muerte de Robert Kardashian.

Kim Kardashian compartió un sentido homenaje a su padre en la fecha de 18.El aniversario de su muerte.

La estrella de telerrealidad de 40 años recordaba a Robert Kardashian a través de una serie de viejas fotografías del abogado.

«Hace 18 años, fue el día de mi vida. Pero sé que me ves y me guía», escribió la alta sociedad. «O El Amor Nunca Muere . Te quiero, papá», agregó.

Cabe señalar que Robert murió el 30 de septiembre de 2003, a la edad de 59 años, menos de ocho semanas después de ser diagnosticado con cáncer de esófago.

¿Khloé Kardashian fue expulsado de la Gala Met? Celebridad aclara rumores

La hermana de Kim Kardashian aseguró que esta información no corresponde a la verdad.

En el momento de la Gala del Met, una de las fallas más sentidas fue la de Khloé Kardashian, quien según los rumores que corrían entonces había sido expulsado de la ceremonia.

Comentando precisamente sobre estas especulaciones, la empresaria de 37 años se dedicó a poner todo en platos limpios. «Absolutamente mentira», aseguró, después de ser preguntado por un fan en Twitter sobre el asunto.

However, Khloé turned out not to explain why he did not attend the event. Cabe señalar que las hermanas Kourtney Kardashian y Kylie Jenner tampoco fueron a la gala.

Del clan Kardashian se contó con la presencia de Kim Kardashian y Kendall Jenner.