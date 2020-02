Kim Kardashian ha revelado a sus fans que se ha dedicado a una nueva dieta, revelando que ahora está haciendo una dieta a base de plantas, al igual que sus hijos.

Según el Daily Mail, la celebridad confirmó esta información durante una sesión de preguntas y respuestas con sus fans en Twitter.

“Ya no hay carne”, afirmó, refiriéndose a su alimentación y a sus hijos, y añadió que la pequeña North, de seis años, también come pescado.

I eat mostly plant based. No meat anymore https://t.co/sfS4XM73f7 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 4, 2020

Oatmeal and vegan sausage for breakfast, vegan tacos are my fave for lunch! Salads are good too! https://t.co/Dwk5YeACGm — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 4, 2020

I love a baked potatoes and French fries. But skinny not thick fries 🍟 https://t.co/EtqvA7T0jo — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 4, 2020

Sea Moss Smoothies are really good too https://t.co/u3Sicbwe4P — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 4, 2020

Yes they do! North is a pescatarian though https://t.co/tfVnKWT51C — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 4, 2020