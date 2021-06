Kim Kardashian puede ser una de las mujeres más conocidas del mundo, con paparazzi siguiendo cada movimiento de la estrella, pero incluso ella, no es inmune a los efectos de la soledad. Después del divorcio de su marido, el rapero Kanye West, Kardashian ha estado abriendo en los últimos días, hablando de su matrimonio con la estrella de la música. Y en el tan esperado final de la serie de Keeping Up With The Kardashians, la empresaria y estrella de la realidad admitió que había muchas “pequeñas cosas” que faltaban de su unión con West.

¿Qué dijo Kim Kardashian sobre el final de su matrimonio con Kanye West?

A principios de 2021, Kim Kardashian sorprendió al mundo cuando solicitó el divorcio de Kanye West. El anuncio fue una sorpresa para muchos fans, que habían oído rumores de problemas durante años, pero con Kim Kardashian permaneciendo en silencio sobre cualquier problema real de la relación, nadie estaba seguro de lo que estaba pasando. Hoy en día, ella ya no está en silencio-y al final de la serie de Keeping Up with the Kardashians,, ella habló algunas cosas esclarecedoras. En el episodio, Kim Kardashian se ve sentada con su madre, Kris Jenner, revelando el momento exacto en que sabía que necesitaba divorciarse de West.

“Siento que trabajo muy duro en la vida para obtener todo lo que quería, estar a la altura de mis expectativas y lograr 10 veces más de lo que pensaba que era humanamente posible, pero no tengo una vida para compartir eso”, dijo. “Yo estaba como,’ Wow, es, como, las pequeñas cosas que no tengo. ‘Tengo todas las grandes cosas pero después de cumplir 40 este año, me di cuenta como,’ No, no quiero un marido que vive en un estado completamente diferente. ‘Pensé,’ Oh Dios mío, eso es cuando estamos mejorando’ (cuando estamos lejos el uno del otro), pero eso es triste para mí y eso no es lo que quiero. Quiero a alguien que tenga los programas en común. Quiero a alguien que me coma.”

Kim Kardashian continuó señalando la relación que su hermana, Khloé Kardashian tiene con Tristan Thompson como un ejemplo de lo que está probando en su próximo romance.

Kanye West se ha movido mucho en los últimos años

Como muchos fans de la famosa pareja saben, West ha sido un viajero global durante varios años, estableciendo su base en Wyoming en 2018 y adquiriendo varias propiedades grandes en el estado. Mientras Kim Kardashian y los hijos de la pareja pasaron un tiempo significativo en Wyoming con West mientras él trabaja en sus negocios, Kim Kardashian pasa la mayor parte del año en Los Ángeles, filmando su reality show y estudiando para ser abogada.

Parece que los caminos errantes de West, así como las vidas separadas que Kim Kardashian y West han llevado, finalmente han llevado a una ruptura irrevocable en su unión.