By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

KIM KARDASHIAN habla de su DIVORCIO con KANYE WEST : En una entrevista con Vogue, la socialité millonaria explicó que ha priorizado su felicidad, una de las razones de su divorcio con Kanye, como dijo.

Kim Kardashian habla de su divorcio con Kanye West

Kim Kardashian es la portada de marzo de Vogue y habló de todo un poco, mostrando cómo va su vida posterior al divorcio con el rapero Kanye West.

Kim Kardashian habla de su divorcio con Kanye West

Explicó a la revista: «durante tanto tiempo hice lo que hacía felices a los demás. Y creo que en los últimos dos años decidí que iba a hacer lo que me hiciera feliz. Y eso lo sabe muy bien.», dijo.

Atribuyó este cambio de comportamiento como una de las razones del divorcio, «a pesar de que esto ha creado cambios y dado a mi divorcio, creo que es importante ser honesto conmigo mismo acerca de lo que realmente me hace feliz. Me elegí a mí mismo. Creo que está bien elegirnos a nosotros.”

Kardashian, de 41 años, está en una relación con Pete Davidson y parece estar haciendo todo lo posible para ser más feliz y cuidarse más. Reveló, » voy a comer bien. Voy a hacer ejercicio. Me divertiré más, pasaré más tiempo con mis hijos y con las personas que me hacen feliz. Voy a dejar mi teléfono. Dejar de seguir si no quieres ver algo en Instagram.”

Kanye oeste reacciona a las nuevas fotos de Kim Kardashian y sus hijos en»Vogue»

Kim Kardashian habla de su divorcio con Kanye West

Kanye West responde a las últimas fotos de «Vogue» de Kim Kardashian con sus hijos y dice: «Dios, por favor traiga a nuestra familia de vuelta».

Para la historia de portada de marzo de Vogue, la revista entrevistó a Kim Kardashian y presentó su «nuevo mundo», anclado por la empresaria multimillonaria que afirma que «se eligió a sí misma». En la publicación de fotos, Kim lució varios looks deslumbrantes de Balenciaga, Givenchy y otras casas de diseño, pero la mayoría de los fanáticos están hablando de sus fotos con ella y los hijos de Kanye Oeste : Norte, Saint, Chicago y Psalm.

La historia de portada se compone de un collage de fotos de Kim y los niños divirtiéndose en el patio trasero, con NORTH jugueteando con una pelota de baloncesto plateada, Chicago y Psalm conduciendo un Lamborghini de juguete verde y Saint luciendo como un futuro ícono de la moda en un automóvil inspirado en Kaasaki. North realmente diseñó a todos los niños para esta sesión.

Kanye oeste reaccionó vo Vogue de Kim dispersa con los niños, deseando nada más que su familia se reuniera de nuevo. «Dios, por FAVOR, REÚNA a nuestra familia», escribió ye como su título de Instagram, compartiendo las fotos en su propio feed.

Durante meses, suplicó públicamente que su familia volviera a estar unida, pero también usó su energía para criticar a Kim en otras publicaciones, criticando a la celebridad en las redes sociales y exigiendo disculpas de toda la familia.

Mientras que Kanye West aparentemente sigue adelante de su matrimonio, ha pasado mucho tiempo con su novia, la actriz Julia Fox, así como Chaney Jones, una influyente que es conocida por compartir un gran parecido con Kim K.

Mira las fotos de Kim y los niños a continuación, así como la reacción de Kanye.