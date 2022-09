¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Khloé Kardashian y Tristan Thompson: La celebración tuvo lugar el sábado por la noche.

Beyoncé cumplió 41 años el 4 de septiembre y celebró la fecha el pasado sábado, según informó la prensa internacional.

tristan thompson y khloé kardashian-khloe kardashian boyfriends-who is khloe kardashian married to 2022-khloe and tristan latest news

Según Page Six, Khloé Kardashian y Tristan Thompson fueron vistos en la fiesta repleta de estrellas en Bel Air, California. Sin embargo, se desconoce si llegaron juntos.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson en fiesta de Beyoncé

En las redes sociales se están compartiendo algunas imágenes captadas por los paparazzi. Vea abajo:

khloé kardashian and tristan thompson-july khloé and tristan-social media-kardashian and tristan thompson spend-khloé and tristan are reportedly

Beyoncé party

Beyoncé party

En la fiesta también estuvieron presentes Kris Jenner y Kim Kardashian, madre y hermana de Khloé, Jay-Z, Drake, Lizzo, Jaden Smith, Bella Hadid, Machine Gun Kelly, Megan Fox, Lily-Rose Depp, Offset y Vanessa Bryant.