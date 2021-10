Khloé Kardashian y su hija dan positivo para Covid-19 fue la noticia del día: Una información que fue presentada por la propia celebridad a través de un post que hizo en Twitter.

Khloé Kardashian y su hija de tres años True han dado positivo para Covid-19, como informó la Celebridad este viernes, en Twitter.

«Hola chicos, quería que supieran que es cierto y me dieron positivo para Covid. Tuve que cancelar varias citas, » comenzó diciendo.

«Afortunadamente, estoy vacunado, así que todo estará bien. Estaremos aquí en cuarentena y siguiendo las reglas actuales», terminó.

Hi guys I wanted to let you know True and I tested positive for Covid. I’ve had to cancel several commitments and I’m sorry I won’t be able to make those happen. Luckily I have been vaccinated so all will be ok. We will be over here in quarantine and following current guidelines.

— Khloé (@khloekardashian) October 29, 2021