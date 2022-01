El jugador de la NBA se disculpó públicamente con Khloé Kardashian, afirmando que siente por la alta sociedad mucho «respeto y amor» y no se quedó. También le ofrecí unas 100 rosas a su hija de tres años True.

View this post on Instagram

Frente a toda la controversia, Kim publicó una fotografía en Instagram, este martes, donde aparece junto a Khloé y sus respectivos hijos, Saint, six, Chicago, tres y True, tres. Se recuerda que la verdadera es la hija de Khloé con Tristán. Además de Saint y Chicago, Kim sigue siendo la madre de North y Psalm, del matrimonio que terminó con Kanye West, actualmente conocido como Ye.

A pesar de disfrutar de unos días de descanso con Pete Davidson, Kim Kardashian no se olvida de la familia e hizo un punto de mostrar públicamente su apoyo a su hermana, Khloé.

By