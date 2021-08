Khloé Kardashian respondió a un fan que cree que la celebridad es de nuevo con Tristan Thompson.

Un seguidor compartió un tweet con una cita de un artículo que afirmaba que la figura pública Khlóe Kardashian le dio al ‘ex’ una ‘nueva oportunidad’, y escribió: ‘En este momento, Khloé no tiene amor propio’.

Al ver tales palabras, la celebración reaccionó: “¿me estás diciendo que hiciste un análisis de mi vida a causa de un blog? Eso dice más de ti que de mí”.

Kim Kardashian hermana no fue indiferente a un comentario que se hizo en Twitter.

A su vez, Tristan Thompson tampoco se quedó indiferente a lo sucedido y dijo: “los chismosos son peores que los ladrones porque tratan de robar la dignidad, el honor, la credibilidad y la reputación de otra persona, que es difícil de reconstruir”.

Gossipers are worse than thieves because they attempt to steal another person's dignity, honor, credibility, and reputation which are difficult to restore. — Tristan Thompson (@RealTristan13) August 16, 2021

“Así que recuerda esto: cuando tus pies se resbalan, puedes recuperar el equilibrio. Cuando se te resbala la lengua, no puedes recuperar tus palabras”, agregó.