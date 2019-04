Siempre lo dije, no es amor al”chancho, sino a los chicharrones”, de la congresista Gloria Montenegro, tanto tirar barro con ventilador a Keiko y Alan (siempre guardó silencio sobre las denuncias contra César Acuña). ¿Cuál era el fin del constante petardeo y descalificación a la comisión Lava Jato que gastaba 300 mil soles al mes sin haber conseguido resultados concretos e importantes?

¿Acaso no fue porque la investigación llegó a los gobiernos regionales y ahí está incluido César Acuña, líder de su partido Alianza Popular? ¿Qué las declaraciones de Rosa Bartra sobre Vizcarra no están “a la altura de un congresista”, que los poderes de Estado no pueden distraerse en la confrontación, porque se requiere avanzar en las reformas políticas y sociales en el tiempo que le resta a la actual gestión? ¿Porqué tanta defensa a PPK y ahora a Martin Vizcarra?

Resulta, que la ministra Gloria Montenegro, está en los “mamanivideos”

La grabación por Moisés Mamani vincula a la actual ministra de la Mujer en el tráfico de influencias de legisladores ‘avengers’ aliados de Pedro Pablo Kuczynski.Jajaja…además el fue uno de los nombrados por el congresista Bienvenido Ramírez como los políticos y parlamentarios que junto a los denominados “avengers”, hoy miembros de la bancada Cambio 21, habían recibido beneficios a cambio de apoyar al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) agobiado por el fantasma de la vacancia desde el 2017. Donde se destaca un nombre por el cargo que ahora ostenta: es el de la legisladora de Alianza para el Progreso (APP), Gloria Montenegro, actual ministra de la Mujer. Jajaja…

Cabe indicar que Ramírez también menciona al colega de Montenegro, César Vásquez, a quien sindica como el parlamentario que tiene influencias en EsSalud, Agro Rural, entre otras instituciones. Jajaja…Plata como cancha!!!

Según el diario Expreso de la edición de hoy, todo empieza el 20 de marzo de 2018, el entonces portavoz de la bancada de Fuerza Popular (FP), Daniel Salaverry, presentó cuatro videos, en los que se observa a los congresistas Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez ofrecer un paquete de obras en su región al parlamentario Moisés Mamani para que vote en contra del pedido de vacancia que pendía contra PPK.

En el primer video mostrado en ese momento se escucha a Guillermo Bocángel decirle que Kuczynski lo puede invitar a almorzar a su casa y que no desconfíe de lo que se le está ofreciendo porque se va a cumplir.

En otro video, el entonces gerente general de Sucamec, Freddy Aragón, quien fue destituido de su cargo luego de este destape, le explica a Mamani que tiene que conseguir un alcalde en Puno, su región, para que ejecute la obra que financiará el gobierno central a cambio de su voto. Agrega que el parlamentario de Fuerza Popular puede quedarse con el 5 % del monto de la inversión.

“¿Sabes cuál es el negocio de los congresistas? Agarras a ver qué alcalde tienes; ya, de 3 millones [de soles], ya, cierras tú con el alcalde, ya, 5 % nomás, ya, cierras tú con el alcalde, gestionas tú con el Ejecutivo y se realiza la operación. Eso hacen los apristas, eso hacen los humalistas, pucha la plata te llega así, fresquita, sin mover un dedo”, se escucha decir a Aragón.

En la tercera grabación, se ve a Alberto Borea, abogado del entonces presidente Kuczynski. El ex diputado le da al congresista fujimorista el número del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, en medio de una controvertida conversación de su postura sobre el pedido de vacancia.

En otro momento se puede observar al congresista Bienvenido Ramírez contarle a Moisés Mamani que Kuczynski le pidió al ministro de Vivienda, Carlos Bruce, darle obras a los autodenominados “avengers” y que le cierre “el caño” a los parlamentarios de Fuerza Popular que votaron a favor de su destitución en diciembre.

Cabe indicar que en una de estas reuniones también se encontraba el congresista Kenji Fujimori y su entonces asesor Alexei Toledo.

Como es lógico, estas denuncias provocaron una acusación constitucional en contra de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez.

Es así que en la sesión plenaria del 6 de junio de 2018 se aprueba la denuncia constitucional Nº195, la cual declara “haber lugar a la formación de causa contra los congresistas Kenji Fujimori Higuchi, Guillermo Bocángel Weydert y Bienvenido Ramírez Tandazo, por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias”.

Ello por haber ofrecido prebendas a los congresistas Moisés Mamani, Modesto Figueroa y Carlos Ticlla, es decir fondos públicos para el financiamiento de proyectos, programas y obras estatales, así como otorgamiento de puestos de trabajo en el Estado, protección judicial, obtención de ganancias ilícitas fruto de cobro de porcentajes por obras, etc.

El objetivo era el de alterar el libre ejercicio de su voto congresal con el fin de evitar la vacancia presidencial de Kuczynski Godard.

FORMALIZACIÓN DE DENUNCIA

El 18 de junio de 2018, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, formalizó una investigación preparatoria contra Kenji Fujimori Higuchi, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez como presuntos autores de los delitos de cohecho activo genérico.

Es en esta disposición, al justificar por qué se le acusa de tráfico de influencias a Bienvenido Ramírez, en que se hace referencia a una declaración de dicho parlamentario que nombra a Gloria Montenegro, en su intento por convencer a Mamani de votar en contra de la vacancia de Kuczynski.

“César está con nosotros” (…). “César, este…Vásquez” (…). “La Gloria Montenegro, está con nosotros. El único que está en contra es Donayre con el otro (ruido indescifrable)” (…). “César Vásquez tiene EsSalud, tiene Agro Rural, tiene PCI, tiene Agro Ideas, tiene todo (irreproducible)”, se lee estas palabras de Ramírez en la página 15 del documento fiscal.

“Ávila, que es lo que dijeron, cuando hay dos congresistas en una región. Estas son las oficinas que hay, estos son los cargos que hay. ¿Hay 20 cargos? 10 para usted y 10 para usted, repartidos equitativamente, nada más. ¿Cuántas obras se le da a usted? ¿Hay 18 obras para Piura? 9 para usted y 9 para usted, equitativamente en costos”, agrega.

Continúa diciendo: “¿Me entiendes? Eso es saber compartir; por ejemplo, con Marvin en Lambayeque, ya Flores se repartió con Marvin. Marvin es de Lambayeque y Flores es de Lambayeque ‘mita y mita’, ni para uno ni para otro, ¿sí o no? Porque es grande”, dice en otro momento.

“En mi región he agarrado todo porque Yuyes no está con PPK (…). no le han dado nada, a mí me han dado toditas las direcciones. Imagínate, y el manejo político en mi región lo tengo”, insiste Ramírez.

Se refiere al prefecto que “pone a los subprefectos y los subprefectos ponen a los tenientes gobernadores, y cuando hay dos se comparte, mitad de subprefectos y mitad subprefectos; y el manejo político lo tienes, Cuna Más, Qali Warma, Trabajemos Juntos”.

“Es que a mí me han dado” (…). “Me han dado para mi región” (…). “Pones tú si quieres tu empresa” (…). “Para que ejecute la obra y la empresa te da el 5 % por cada obra” (…). “La empresa te da el cinco por ciento, como acá también nos deben nuestras obras, nos daban el cinco por ciento”, “tú vas hacer una obra en tu región”, “la empresa del total de la obra te da el cinco por ciento”, detalla.

INFLUENCIAS

Tras citar las declaraciones grabadas por el parlamentario fujimorista Moisés Mamani, el fiscal Pablo Sánchez indica que de lo manifestado por el denunciado (Ramírez) se puede apreciar que el congresista participó dentro de las invocaciones que se hizo respecto de tener influencias sobre los funcionarios que podían viabilizar la ejecución de obras para la región de los congresistas Mamani, Figueroa y Ticlla.

“Y ello se desprende cuando este sostiene: ‘Mira a nosotros nos llevaron al MEF y nos han puesto una persona exclusiva, para que maneje nuestras obras y esa persona exclusiva del MEF coordina con Alexei’”.

Sánchez indica que el ofrecimiento debe ejercer tal influencia en favor del interesado para que a cambio le solicite al congresista Mamani apoyar la no vacancia presidencial “y por tanto estamos frente a un acto de consumación”.

“Al respecto queda claro entonces que el delito materia, al ser de mera actividad, se consuma con la sola conclusión del acuerdo entre el comprador y el vendedor de influencias, no siendo necesario que se verifique un ejercicio efectivo de las mismas ni la existencia de algún otro resultado posterior”, sostiene.

Tras la valoración de los hechos, la Fiscalía de la Nación dispuso formalizar investigación preparatoria contra Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez.

18 de junio de 2018

Esta es la fecha de la Disposición Nº 2 del caso Nº 104-2018 enviada a la Corte Suprema de la República sobre los denunciados Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y otros.

GALARRETA: GOBIERNO TIENE DOBLE DISCURSO

El parlamentario Luis Galarreta (Fuerza Popular) indicó que el nombramiento de Gloria Montenegro (APP) como ministra de la Mujer demuestra que el Poder Ejecutivo no tiene una verdadera política de lucha contra la corrupción, por el contrario.

En diálogo con EXPRESO, Galarreta criticó que a pesar de los cuestionamientos que recibió Montenegro por su gestión como alcaldesa de Trujillo, y ahora, al estar vinculada en la presunta compra de votos para evitar la vacancia presidencial, el Ejecutivo haya optado por nombrarla titular de la cartera de la Mujer; sin embargo, aseguró que era una decisión previsible, luego de la “defensa” que tuvo la apepista con el Gobierno.

“Ya sabemos cómo la señora [Gloria] Montenegro se ha ganado su fajín, fue por esforzarse en defender lo indefendible del Gobierno. Pero ella es un caso, porque ha sido cuestionada cuando fue alcaldesa encargada en Trujillo, y ahora en este proceso [por la presunta compra de votos]. Esto confirma que la lucha contra la corrupción del Gobierno es solo un cliché, solo fuegos artificiales”.

El fujimorista enfatizó que existe un doble discurso del Ejecutivo en temas de corrupción, y tomó de ejemplo el caso de Salvador Heresi, exministro de Justicia, a quien el presidente Martín Vizcarra le solicitó su renuncia a través del Twitter, luego de que se difundiera un audio en el que el titular del Minjus conversaba con el ex vocal supremo, César Hinostroza.

“Lo que creo que es cuestionable es la actitud del Presidente, que se rasga las vestiduras sobre la lucha contra la corrupción, pero en otros casos, como el de Salvador Heresi, por un audio en el que no había nada, le pidió la renuncia inmediatamente, quizás porque tenía posiciones diferentes a la gente que era allegada a él [como Martín Vizcarra]”

Además, Galarreta manifestó que la situación de Montenegro no es la única que debe ser analizada por el Gobierno, y señaló que el Poder Ejecutivo debió evaluar los cuestionamientos de Carlos Bruce, designado a Vivienda, y de la ministra Flor Pablo, encargada de Educación.

“Si Vizcarra siguiera la línea que ha seguido siempre, ninguno de los ministros cuestionados debería estar, no lo digo yo, porque en el caso de Bruce tiene que corroborarse lo dicho [por el colaborador], pero concretamente en el Ministerio de Educación hay un proceso. Igual en el caso de Montenegro, ella ha sido cuestionada en Trujillo, y que se le nombre, no deja en claro cuál es la lucha contra la corrupción”, enfatizó.

La ministra se queda muda

EXPRESO se contactó a través de las vías oficiales con el área de prensa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con la finalidad de obtener la versión de la titular de dicha cartera, Gloria Montenegro, quien en ese momento se desempeñaba como congresista de la República; sin embargo, nos comunicaron que Montenegro se encontraba en Estados Unidos.

Asimismo, solicitamos que algún representante o uno de sus asesores se puedan comunicar con nosotros y nos pidieron enviar un correo electrónico detallando el caso. Hasta el cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta de ello.

En todo caso, en el debate del primer pedido de vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, del 21 de diciembre de 2017, a contrapelo de su bancada APP, que votó en abstención, Montenegro dijo que “la voz del pueblo eligió a PPK como Presidente”.

Arguyendo que defendiendo a Kuczynski defendía la democracia y la institucionalidad del país, la congresista liberteña añadió estas palabras: “Más allá de defender bancadas, de defender a personas, defiendo la importancia de la democracia y sus principios. (…) y el más importante es la soberanía de los ciudadanos”.

“Estamos acá porque nos eligieron, para representar su voz, y la voz del pueblo eligió a Pedro Pablo Kuczynski como Presidente, no eligió a otro. No se pretenda que el golpe democrático va a solucionar los problemas de las personas a lo largo y ancho del país”, sostuvo la hoy oficialista.

“El Gobierno debe decidir si ministros cuestionados siguen en sus cargos”

El vocero de la bancada Concertación Parlamentaria, Juan Sheput, manifestó a EXPRESO que la lucha contra la corrupción es uno de los principales activos del Gobierno y desde el hecho en que el Ejecutivo ignora esa posición y permite que algunos ministros cuestionados continúen en el Gabinete, “en la opinión pública eso genera confusión” y, por ello, “sería mejor que se tome una decisión sobre el particular” para ver si continúan o no en sus cargos.

Al ser consultado sobre las denuncias contra los ministros Carlos Bruce (Vivienda) y Flor Pablo (Educación), investigados por la Fiscalía, dijo: “Más allá de los nombres y apellidos, es un mensaje contradictorio el que da el Gobierno. No solo del ministro Bruce sino de la ministra Pablo. Eso tiene que ver con un reclamo que hacemos porque desgasta al Gobierno, en tanto genera una contradicción entre lo que plantea y lo que hace”.

Por su parte, el congresista aprista Mauricio Mulder señaló que el presidente Martín Vizcarra al mantener a la congresista Gloria Montenegro y a los otros ministros en sus cargos, pese a los cuestionamientos que tienen en su contra, está demostrando que “los involucramientos no son importantes”.

“Es una evaluación bastante complicada. Es una evaluación de carácter político y no de carácter judicial”, aseguró.

“Yo no niego sino reafirmo que hay muchos fiscales que ahora tienen la propensión de figuretear (sic) y eso se hace a costa de los políticos”, sostuvo.

Estamos advertidos del doble rasero y andanzas de los aliados hipócritas del gobierno, que vende su alma al diablo con tal de alcanzar granjerías…