“La política es un arte que a veces suele ser simple y en otras complejas. Lo simple es decir que las elecciones se ganan con mayorías electorales y lo complejo es encontrar la fórmula para construir esas mayorías electorales. Gane quien gane, todos se tienen que sentar a debatir y dialogar”

Así les duela, los opinólogos, analistas y guaripoleras rojimios el fujimorismo si tiene un voto duro que bordea el 30% a nivel nacional, por ello Keiko Fujimori en el 2011 y el 2016 pasó a la segunda vuelta electoral. Tanto Ollanta Humala y PPK salieron electos a las justas-ver cuadro electoral-, en esta tercera oportunidad Keiko Fujimori en la segunda vuelta cuanta con su 30% más otro porcentaje de electores que no son fujimoristas no “keikistas”, pero votarán por Fuerza Popular en defensa de la democracia y la libertad. El voto fujimorista es recio, duro pero no es suficiente, ante el poder mediático y el antifujimorismo.

Keiko, con la experiencia política, empezó a construir una mayoría para ganar la segunda vuelta electoral, empezando por las propuestas viables de su Plan de Gobierno, se rodeó de un equipo técnico con profesionales calificados y de experiencia, como el exministro de Economía, Luis Carranza, Carlos Bruce, Fernando Rospigliosi, José Recoba, Hernando Guerra García, Patricia Juarez, y otros. Entonces surgió la idea de convocar un gran frente contra el comunismo, porque la política enseña a trabajar con gente que no es igual a uno, construir una mayoría electoral incluso con antiguos adversarios -llámese PPC, Apra, APP, RP, movimientos regionales y mostrar propuestas para salir de las crisis que golpea al país y a todos los peruanos:

Salud y manejo de la pandemia

Keiko indicó que se evaluará un aumento de sueldos de los médicos, en el contexto de la pandemia del covid-19. Además, se comprometió a pagar la deuda que, según dijo, tiene el Estado con los profesionales de la salud por más de S/ 500 millones. También señaló que se efectuarán 70,000 pruebas moleculares al día, se hará una política de rastreo y que se descartará el uso de las pruebas rápidas. Por último, afirmó que se construirán 100 plantas de oxígeno en todo el país y se distribuirán 10,000 concentradores de oxígeno.

Economía y promoción del empleo

Keiko anunció que, de ser gobierno, elevará el sueldo mínimo. Además, entregará el 40% del canon minero a las familias en el ámbito de operación de la actividad extractiva. ”Vamos a defender los derechos de los trabajadores. Sunafil debe actuar más proactivamente, y también vamos a aumentar el sueldo mínimo”, agregó. En cuanto a las medidas tributarias, prometió reducir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para reducir el precio del combustible. Además, planteó una serie de exoneraciones tributarias para varios sectores. En el caso del turismo, planteó tres años de cero impuestos para impulsar su reactivación. En el caso de los emprendedores y las micro y pequeñas empresas (mypes) propone dos años de tributación cero. No obstante, asegura que se ampliará la base tributaria.

Educación, ciencia e innovación

Keiko Fujimori prometió 50,000 nombramientos para los maestros y la compra de 6 millones de computadoras para que los escolares sigan con la educación virtual, además de fortalecer la Sunedu.

También propuso crear el programa ‘Canasta tecnológica’, con el fin de adquirir 6 millones de computadoras para la educación virtual. Remarcó que el acceso a internet estará garantizado y que un eventual gobierno suyo lo subsidiará.

Lucha contra la corrupción

Keiko planteó la creación de un alto comisionado conformado por personas lejos de la política para fiscalizar a altos funcionarios e implementará obras por contrato de Gobierno a Gobierno. Además, propuso repotenciar la Contraloría General de la República para que tenga capacidad “sancionadora” y pueda “prevenir” la corrupción. “La corrupción es un flagelo que data desde muchos años en nuestra historia, sin duda también atacó al Gobierno de mi padre, atacó a los Gobierno anteriores, a él y atacó a los Gobiernos sucesivos. Hay varios expresidentes procesados por eso y justamente por eso no me puedo permitir fallarles en esta lucha. Vamos a hacer y tomar una serie de iniciativas para enfrentar y prevenir este flagelo. En primer lugar fortaleceremos la Contraloría. Se le tiene que dar capacidad sancionadora y control concurrente”, señaló.

Derechos humanos y políticas sociales

Keiko anunció que se triplicará el presupuesto del programa social Pronaa, como parte de la implementación de una serie de programas sociales para ayudar a las “personas más necesitadas”. Además, remarcó que se harán 3,000 conexiones de agua y saneamiento en el país y se lanzará el programa Agua para ti. En el caso de Pensión 65, la candidata indicó que duplicará la pensión de S/ 250 a S/ 500 bimensuales para los adultos mayores que viven en situación de abandono y que cada año se aumentarán 500,000 beneficiarios más. En el caso del programa Juntos, anunció que se incrementará de S/ 200 a S/ 300 el monto que se otorga a cada beneficiario.

Las fotografías de últimas encuestas, reflejan que el fujimorismo tiene una votación dura. “A pesar que la fuerza política congresal que tuvieron no la supieron aprovechar”. Es el voto duro de la marca del fujimorismo,“Cuando hablamos del fujimorismo y Fuerza Popular, estamos hablando del expresidente, Alberto Fujimori y el legado de Keiko y Kenji Fujimori”. Sería muy temerario decir que a la tercera no va la vencida.

Admitámoslo de una vez, los votos así como vienen, se van si es que se gobierna de espaldas a los que dan el triunfo en las urnas. Le pasó a Toledo, Alan Garcia, Ollanta Humala, PPK. No hay voto duro si es que no se gobierna conforme a lo que quieren las grandes mayorías que dan el triunfo en las urnas.