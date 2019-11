En nuestro país estamos acostumbrados a que nos oculten la verdad y nos cuenten cuentos. Acaso no es cierto lo que siempre se supo que el Grupo Credicorp quería ocultar que BCP es tan corrupta como Odebrecht, Club de la construcción y la Confiep?

Bien, ahora, el Poder Judicial y la fiscalia tendrán los cojones necesarios para meter presa a toda esa familia que corruptos? O le perdonarán la vida como hicieron con Dionisio Romero cuando complotaba y nego?

3 MILLONES 600 MIL EN EFECTIVO DE DONACION PARA UNA CAMPAÑA NO ES UNA BICOCA. Es que acaso los bancos, ASBANC no dicen que todas las transacciones deben ser bancarizadas? El modus operandi, por lo bajo donan millones en efectivo? Y no rinden cuentas? Así a actúan los dueños del Perú? Como hicieron para cuadrar ese desembolso?

Igual que Odebrecht y el Club de la Construcción, también en maletines, loncheras, o tapers? Las donaciones no se declaran? Lavado no hay pero, están en un tremendo lío, Keiko, Dionisio Romero y el BCP lo saben y la fiscalía también? Qué habrian donado para que los favorezcan con leyes en el Congreso? Y cómo justifican la salida de dinero el BCP y como justifica fuerza popular el ingreso de millones?

“En este tiempo transcurrido he reflexionado en varias ocasiones sobre nuestras decisiones y siempre he llegado a la misma conclusión: hacer estos aportes a Fuerza 2011 fue la decisión responsable ante una amenaza como la que representaba el chavismo para los peruanos y la economía del Perú”, señaló Romero.

Del mismo modo, ahora recién recobró la memoria. mencionó que en el 2016 tres subsidiarias de Credicorp y su familia aportaron alrededor de US$ 650 mil a las campañas de Peruanos por el Kambio, de Pedro Pablo Kuczynski, y Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, en diferentes momentos de la primera y segunda vuelta, por considerar que “promovían el modelo de desarrollo económico y social”???

Romero, Odebrech, Barata,Leo Pinheira, Graña y Montero, etc etc están libres; las donaciones, coimas, robos, la prostitución política, es legal.

¿Así, que candidato va querer competir en elecciones “libres”, éticas, sin esconder nada por lo bajo, con camiseta independiente? Aquí esta la prueba; la corrupción política de siempre, la de los empresarios millonarios a quienes les sobra 3.5 millones de dólares para ocupar sillones congresales o presidenciales, mientras más de 7 millones de peruanos viven marginados en extrema pobreza?

Lo real es que la filtración de dinero ilícito en las campañas electorales no es un problema nuevo en el Perú. Los distintos procesos abiertos por presuntas entregas de dinero de Romero, Odebrecht, etc etc a campañas presidenciales y edilicias de la última década así lo demuestran.

A falta de la tipificación como delito, los fiscales utilizan tipos penales como el lavado de activos para perseguir el financiamiento ilegal. Si el receptor del dinero era funcionario, apelan a tipos relacionados a actos de corrupción.