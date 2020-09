Las cifra no mienten Vizcarra se tiró el piloto automático y fregó a todos los peruanos

Señora Fujimori usted no es una demócrata. El Perú necesita poner fin al gobierno del señor Martín Vizcarra e impulsar un Plan de Emergencia para salvar vidas, alentar la inversión y recuperar la senda del crecimiento.

Hoy la señora Fujimori ha puesto de manifiesto que sólo le interesa no retornar a prisión. La política exige convicción y sacrificio. Sólo las grandes causas no perecen por el miedo; como lo ha demostrado el aprismo a lo largo de casi un siglo de vigencia política.

El fujimorismo surge en 1990 y en el tiempo no ha sido capaz de organizar un partido político. Keiko Fujimori ha demostrado que no expresa una corriente ideológica o programática.

