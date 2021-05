“En los últimos días, la campaña de Keiko Fujimori es ir con todo contra Castillo para quitarle votos, y no lo está consiguiendo, su estrategia no está funcionando, con virajes estratégicos, tropiezos y el arrastre de algunos cuestionamientos; pide perdón por quítame esta paja, sin haber sido gobierno. LOS ERRORES DEL PADRE, LOS HIJOS NO LO ASUMEN”.

EN QUE SUSTENTO MI ANALISIS:

Primero: NO CONVENCE AL ANTIFUJIMORISMO, una inmensa piedra en el zapato alimentada por el odio, es una de las fuerzas políticas más importante del país. Ya le cerraron la puerta del Palacio de Gobierno a Keiko Fujimori en el balotaje de 2011 y 2016 ante Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski (PPK), respectivamente.

Ahora el rival de Fujimori es el profesor de primaria y dirigente sindical Castillo, candidato por Perú Libre, partido que se define como marxista, leninista, maoísta, chavista. La mesa está servida, en esta segunda vuelta los electores están obligados a decidir entre antifujimorismo o antiizquierdismo, entre la democracia o autoritarismo.

“Por muchos años el diario La República ha contribuido a sembrar odio entre los jóvenes contra el fujimorismo, hoy “entre las cuerdas” con un testimonio interesado del Juez de Paz, LEONIDAS CASAS MARMOLEJO, candidato al Congreso por Junin, de Juntos por el Perú”, trata de desviar la atención sobre la autoría de la masacre cometida por Sendero Luminoso. Están unidos en un solo puño, comunistas, caviares, lagarto y morados tratando de lavar la cara al terrorismo senderista”.

En paralelo tiene sus cartas, las cuestionadas preferencias entre el electorado “ESTAN COMO POLLO A LA BRASA, DANDO VUELTAS”. Según estudio de IEP publicada por La Republica, Pedro Castillo supera a Keiko Fujimori por más de 10 puntos. Según simulacro de votación de Ipsos el 45% votaría por Castillo y el 41% para Keiko, para Datum Castillo 45.2% mientras Keiko 41%, CPI, Pedro Castillo, 34.2% y Keiko 32%. CIP un empate técnico; Castillo 41.9% y Keiko 40%. a quien se le cree?

Donde está el voto fuerte fujimorista? Keiko Fujimori ya dejó de ser un “voto popular”, está casi ausente en los sectores más pobres del país? los estudios estadísticos y los análisis de campo están presentes, los cálculos históricos, muestren otra tendencia, hay que tomarla en cuenta, siempre sirven. Será el menosprecio al publicitado “voto táper”, de la volatilidad de los electores peruanos, el resentimiento de las clases condenadas a la pobreza y el desempleo, especialmente en un tiempo de desconcierto y crisis, como es la pandemia?

Segundo: El Debate Técnico entre Fuerza Popular y Perú Libre, hubo más ataques políticos que propuestas concretas. En algunos bloques la agrupación de Keiko Fujimori se impuso ante la organización de Pedro Castillo.

a)Se abrió el debate con la discusión del tema Reforma del Estado. Las protagonistas fueron Patricia Juárez (FP) y Dina Boluarte (PL). La representante de FP brindó algunas propuestas claras, pero su contendora se limitó a hablar del fujimorismo. Incluso acusó al expresidente Alberto Fujimori se acudir a su pueblo para visitar a una amante.

b)El bloque más esperado por los televidentes fue el de economía, que estuvo a cargo por Luis Carranza (FP) y Juan Pari (PL). El exministro de Alan García, hoy mano derecha de Keiko Fujimori, fue muy claro y directo con las ideas para reactivar la economía en tiempos de pandemia. Por su parte el otrora congresista Juan Pari tuvo decepcionante exposición, muy gaseosa y romántica.

c) En el tema de Salud, fue el turno de la intervención de los doctores José Recoba (FP)y Hernando Cevallos (PL)para discutir otro tema fundamental en este contexto: propuestas claras sobre la vacunación contra el coronavirus, la adquisición de pruebas moleculares y el abastecimiento de oxígeno. Un empate técnico.

d) Después llegaron Andrés Alencastre (PL)y Carlos Bruce (FP) para hablar sobre vivienda. Bruce, exministro de la cartera en varios periodos presidenciales, se limitó a hablar sobre la construcción, mientras que su contendor se refirió a hacer políticas de infraestructura. Bruce, de lejos se llevó el debate.

e)Avelino Guillén (PL) y Fernando Rospigliosi (FP), por su parte, se enfrascaron en un intenso debate acerca de la seguridad nacional. El primero no aportó nada, tuvo grandes omisiones sobre Seguridad Ciudadana” ,lucha contra el terrorismo y narcotráfico, recordó todo lo que encarna el fujimorismo. Rospigliosi, con un tono muy elevado, prometió el fortalecimiento de las Comisarias, patrullaje inteligente, la policía comunitaria, que la investigación criminal retorne a manos de la Policía y no de la Fiscalía, acabar con la criminalidad y el terrorismo.

f)El cierre del Debate Técnicoestuvo a cargo de Nano Guerra (FP)y Celeste Rosas (PL). El tema fue el medio ambiente. Nano Guera brindó ideas concretas, mientras su rival, asustada lanzo propuestas

Tercero, el indulto a su padre, sacudirse de esta campaña, señalando enfáticamente que respetara el Estado de derecho: que “más allá de algunas discrepancias, siempre” ha respetado las resoluciones del sistema de justicia. Si el Poder Judicial rechaza un eventual indulto a su padre el sentenciado expresidente Alberto Fujimori, será “respetuosa” de dicha decisión. Y no hacerse la víctima.

La campaña del miedo contra Pedro Castillo, no funciona, el alfil de Vladimir Cerrón, ha planteado la vieja tesis comunista de la lucha de clases del odio y la confrontación, enmarcada en su plan de Gobierno, ese es su problema, es su decisión y su derecho, caer en el facilismo es un grave error. “Si no hacemos algo, el 28 de julio, el día en que el Perú cumple 200 años, el comunismo llegará al poder para quedarse. (…) Nos unimos o nos hundimos”, decía Fujimori, en un video, entre fotos del candidato del lápiz, del expresidente boliviano Evo Morales y del actual dictador venezolano Nicolás Maduro.

Días antes, se dirigió a Evo Morales por sus publicaciones en apoyo a Castillo: “Yo le quiero decir bien claramente al señor Evo Morales, usted no se meta en mi país, no se meta en el Perú, fuera del Perú Evo Morales. Nosotros los peruanos no vamos a aceptar su ideología, el socialismo del siglo XXI”.

Sobre los discursos y propuestas de Pedro Castillo, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lo comparó con el fallecido Hugo Chávez: “Creo que ahora sí es un clon real de Hugo Chávez, ¿no?, porque dice una cosa y luego hace otra. Durante toda la primera vuelta él ha señalado claramente que va a cambiar la Constitución, que va a convocar un Asamblea Constituyente, entonces, es poco o nada creíble que desautorice al señor [Vladimir] Cerrón que es el presidente del partido”.

Sobre el respaldo de Mario Vargas Llosa y su llamado, a votar por Keiko:

“He combatido al fujimorismo de manera sistemática, como lo he hecho con todas las dictaduras de izquierda o de derecha. Creo que en las elecciones que se vienen –las de la segunda vuelta-, los peruanos deben votar por Keiko Fujimori, pues representa el mal menor y hay, con ella en el poder, más posibilidades de salvar nuestra democracia, en tanto que con Pedro Castillo no veo ninguna”. estimó el escritor en el diario mexicano Crónica.

Como vemos el principio de justicia se activa y la aritmética deja de ser relevante. Las acciones y propuestas reales, son preponderantes. No se trata de sumar por sumar y jugarse todas las cartas del tarot, ni la candidata que continuara la obra de su padre, firmando cuantas cartas de compromiso le pongan por la democracia, lo que interesa al pueblo y quiere escuchar es el respeto a la democracia, el Estado de Derecho, recuperar la economía, salud, trabajo, lucha contra la corrupción, etc.

¿Cómo puede afectar a las elecciones en Perú la matanza a 16 personas inocentes en Vizcatan atribuida por las autoridades a Sendero Luminoso? Tras conocerse la terrible noticia surgieron voces críticas que pedían solidaridad con las familias de los fallecidos y que el atentado no se usara políticamente para el balotaje, previsto para el domingo 6 de junio.

En ese sentido, el próximo debate de este domingo entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, en el que se enfrentarán ambos candidatos, si puede generar cambios en la intención de voto. “influirá en los indecisos”. Keiko tiene la oportunidad de acabar con la pastosa demagogia nacionalista y confiscadora que proclama el monigote de Vladimir Cerrón y sus interminables“programas sociales” (es decir, compras anticipadas de votos y voluntades de pobres agradecidos), con la finalidad de obtener ventajas electorales y después olvidarse de sus promesas.