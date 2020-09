Las personas de mayor confianza del presidente Vizcarra lo colocan al borde de la vacancia ¿Quién es Karem Roca, Miriam Morales?

1.Karem Roca Luque creció en casa de sus padres, en el centro poblado de San Antonio, provincia Mariscal Nieto (Moquegua). No tuvo estudios superiores, pero eso no le impidió hacerse un lugar en el seno del poder de su región y luego llegar hasta Palacio de Gobierno.Cuando apenas tenía 22 años, en 1999, postuló sin suerte al cargo de regidora distrital de Samegua con la organización política local Nueva Alternativa. No obstante, esos roces le sirvieron para que solo un año después brindara algunos servicios en el Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR) de Moquegua, que luego se convertiría en el Gobierno Regional.

2.A fines de 2014, Vizcarra terminó su gestión en la región y empezó a trabajar en la campaña presidencial junto a PPK. En ese interín, Roca también se mudó a Lima con su hija, mientras Iván Zapata, su esposo, trabajaba en el Indeci de Moquegua y, a la vez, fungía como regidor del centro poblado San Antonio.

Para la campaña de 2016, el entonces candidato a segundo vicepresidente contrató a Roca como su secretaria y le pagaba un sueldo modesto. Una vez obtenida la victoria electoral, en 2016, la llevó al MTC como asistente de despacho ministerial. En octubre de ese mismo año, trasladaron al esposo de Roca como director del Indeci Callao y luego pasó a Cofopri.

3.En mayo de 2017, Vizcarra salió del MTC debido al escándalo por Chinchero, donde también hubo audios de por medio. Al mes siguiente, Roca pasó a ser asistente de la primera vicepresidencia de la República, donde permaneció hasta el día en que Vizcarra volvió de Canadá para asumir la presidencia. El 24 de marzo de 2018, Roca se convirtió en la asistenta del despacho presidencial, donde trabaja hasta la fecha de manera remota. La renuncia que ella le prometió a su “jefecito” en los audios propalados nunca se concretó.

4.Entre Karem y Mirian Morales, secretaria del Despacho Presidencial, hubo problemas de celos y se creó un gran conflicto. “Karem había creado su propio reino. El presidente lo dice en el mismo audio: ‘tú puedes hablar en mi nombre’. Pero Miriam empezó a sospechar que ella se estaba aprovechando y empezó a quitarle poder”.

Según este relato, Roca fue quien llevó a Richard Swing al entorno de Martín Vizcarra desde la campaña. Eran amigos. Y por ello habría tanta familiaridad y confianza en uno de los audios donde también mencionan a César Figueredo, jefe del esposo de Roca en Cofopri, quien lo estaba presionando para que presente su carta de renuncia.

5.¿Por qué nadie en Palacio notó que Vizcarra estaba siendo grabado? ¿A caso usaron un artefacto de alta tecnología como en otros casos? Karem Roca sería una persona clave para todo este entramado presidencial. Karem Roca, en nuevos audios tira dedo a la Fiscal de la Nación Zoraida Avalos, Domingo Perez, al congresista Daniel Urresti, Patricia Balbuena, Rosemery Silva, Francisco Petrozzi.

6.¿Quién es Mirian Morales? Es una de las personas de mayor confianza del presidente Vizcarra, secretaria general de Palacio, Mirian Morales Córdova nació en Abancay y, entre 2010 y 2012 fue asesora en prevención y gestión de conflictos del Ministerio de Energía y Minas.

Después, desde el 2012 al 2013 estuvo al frente del proyecto de Prevención de Conflictos Sociales en el uso de recursos naturales del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En ese tránsito trabó contacto con Vizcarra, a la sazón gobernador regional de Moquegua (2011-2014). Trabajaron en la negociación entre la comunidad y la minera Quellaveco, que tuvo final feliz a fines de 2012.

7.En 2014 fue nombrada coordinadora de la Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Vizcarra la llevó de secretaria general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y apenas asumió la Presidencia de la República, la puso en su actual puesto.

En noviembre del 2019 se vio involucrada en un caso de nepotismo por haber intercedido para que su hermano, Juan Alarico Morales, sea contratado como asesor de gerencia en Sunarp, a pesar de no tener experiencia.