Karelim: con plata baila el mono

Qué los miembros del Comité de Selección no advirtieron que las empresas que conformaban los consorcios que ocuparon el primer y segundo lugar tenían un impedimento legal de participar porque sus representantes legales y gerentes generales son hermanos y tienen un accionista en común, además de tener el mismo rubro de negocio? .

En el informe, se señala que el Comité de Selección “benefició al ganador de la buena pro al postergar irregularmente la etapa de presentación de ofertas”. ¿La prueba? El acta suscrita el 6 de octubre de 2021 no fundamenta la decisión de postergación y “tampoco existe un sustento válido en los documentos del expediente de contratación”.

A Nakasaki, los choros embarrados por sus movimientos millonarios lo terminan contratando. Parece que los poderosos corruptos no confían en cualquier abogado, como para “compartir” tanta información híper confidencial. Pagan por ese “silencio” y no va ser!!!

Que el abogado de Karelim López, César Nakazaki, critique el allanamiento por tercera vez las casas de Breña y Pueblo Libre de su defendida y reitere su inocencia, al manifestar que si hubiera cometido algún delito, habría buscado ser colaboradora eficaz y el presidente Pedro Castillo ya no seguiría en el cargo?

«Las amenazas y agresiones del «panzón» Johnny Cornejo Milla, esposo de Karelim a los fiscales y policías, no pueden pasar piola, al toque lo debieron arrestar y bajarle las «resoluciones de matón de La Parada.»

Influencias como en EsSalud Rebagliati, que por un «dolor de garganta» le mandan una ambulancia a recogerla a su domicilio? Y las pruebas falsas de Covid-19 que presentó la investigada por la fiscalía, para no acudir a declarar al Congreso y frustrar sesión donde iba a ser interrogada por sus vínculos con el mandatario Pedro Castillo?

El informe muestra que Karelim López poseía varios autos BMW y ostentaba de sus costosos viajes, que le gustaba organizar fastuosas fiestas con artistas y conocidos cantantes como Josimar? los mismos que no coinciden con los ingresos que suelen ganar una consultora o algún asesor?

No es sólo un refrán que denota que algunas personas cambian de opinión o parecer o ser capaces de cualquier cosa simplemente por lucro económico. Cuando es algo bochornoso o vituperable ya se considera una forma de prostitución???

