Kanye West y Kim Kardashian estaban de buen humor

Solo ha sido un poco más de dos semanas desde que Kanye West dijo en una canción que quería volver con Kim Kardashian, durante su segunda fiesta de lanzamiento de Donda – y mientras los fans esperan pacientemente para el lanzamiento del álbum, Kanye parece tener otras cosas en mente. El 44-años de edad, el rapero parece haber regresado a Los Ángeles para reunirse con el ex Kim Kardashian. Los dos parecen haber permanecido amistosos durante todo el divorcio y Kim también asistió al evento de audición de Donda.

La ex pareja fueron recientemente rastreados en Malibú por TMZ, almorzando juntos. Sus hijos, Saint, North y Chicago, no estaban en el lugar, aunque la pareja parecía muy amable mientras disfrutaban de su comida. No está claro lo que Kanye la relación con sus hijos ha sido, especialmente teniendo en cuenta su larga estancia en el Mercedes-Benz Estadium de DONDA. Kim recientemente se refirió a su matrimonio con Kanye como una experiencia de aprendizaje que le permitió ” ser y vivir en el momento.”

Kim solicitó el divorcio de Kanye en febrero, y mientras que muchos informaron que Kim estaba harto del rapero del comportamiento, una fuente cercana a la pareja salió a aclarar que el divorcio fue mutuo: “en realidad fue él diciendo durante un año que no tienen nada en común, excepto los niños y él quería irse.”

Kanye West vuelve a Instagram y muestra collares con nombres de niños

Kanye West, de 44 años, ha vuelto a hacer uso de Instagram antes del lanzamiento del nuevo álbum, ‘Donda’, el viernes.

La primera parte del rapero en la red social fue una serie de fotografías en las que aparece con collares con los nombres de los cuatro hijos que tiene en común con Kim Kardashian – Norte, San, Chicago y Salmo.

Según la página Seis, el artista combinó la joyería con unas botas de cuero de Saint Laurent (2, 690 dólares – 2, 280 euros), una chaqueta Bottega Veneta (1, 750 dólares – 1, 480 euros), gafas de sol Rick Owens (710 dólares – 600 euros), botas Bottega Veneta (1, 150 dólares – casi 1, 000 euros) y calcetines Nike.