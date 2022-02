Kanye West se venga del novio de Kim Kardashian: El rapero acusó a Pete Davidson de haberse burlado de su salud mental.

Kanye West se venga del novio de Kim Kardashian

El ambiente entre Kanye West y Pete Davidson está de ‘cortar a cuchillo’, al menos en lo que al rapero se refiere. Kanye, de 44 años, usó las redes sociales para compartir un antiguo momento del comediante en el que hizo una broma sobre sus problemas de salud mental en el programa ‘Saturday Night Live’.

Kanye West se venga del novio de Kim Kardashian: En las imágenes, Pete, que ahora está saliendo con la ex esposa de Kanye, Kim Kardashian, aparece con una portada que dice «Make Kanye 2006 Again», un juego de palabras con el lema de la campaña de Donald Trump, de quien Occidente es amigo.

Kanye West se venga del novio de Kim Kardashian

«Tienes más chistes sobre salud mental para mí?», cuestiona Kanye.

«Este chico pensó que podía escapar de esta actuación con el equipo que escribió esto para él. Esto no es una amenaza. Es venganza», señaló Kanye. «Este es el verdadero yo. Estoy sin medicación, no me avergüenzo del lado medicinal», defendió.