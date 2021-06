El músico decidió cortar los lazos con el clan en las redes sociales.

Otra prueba de cómo la separación de Kanye West y Kim Kardashian fue definitiva. La prensa internacional informa que el rapero, de 44 años, ha dejado de seguir en Twitter no solo la ex esposa, sino también todos los miembros de su familia, un grupo que incluyó a Kim de la madre, Kris Jenner, e incluso su hermano, Rob Kardashian. Tampoco Instagram ni siquiera ha sido verificado.

Kim, cabe señalar, es el único que sigue el artista en Instagram, algo que no debe prolongarse por mucho tiempo.

Noviembre-fue que la estrella de 40 años de edad, solicitó el divorcio del rapero en febrero de este año, después de siete años de matrimonio.

En ese momento, durante la grabación o reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’, cuando la temporada pasada se está emitiendo, Kim confesó: “Solo quiero felicidad total”.

Kardashian y Kanye tienen cuatro hijos en común: North, seven, Saint, five, Chicago, three, y Psalm, two.

No hace mucho, West dio esa charla en la prensa internacional después de que surgieron rumores del comienzo de un presunto romance con la modelo Irina Shayk.

Las fuentes comentan sobre el acercamiento de Kanye West e Irina Shayk

El rapero y el modelo fueron vistos juntos, imágenes que rápidamente llamaron la atención de la prensa internacional.

Después de 35 años de edad, Kanye West e Irina Shayk fueron vistos juntos en Francia, varias fuentes dijeron a la Gente que el rapero y modelo se están viendo mientras que el rapero comeora o su 44.Aniversario.

“Se conocen profesionalmente desde hace años. Comenzó a contactar-hace unas semanas. Kanye es un hombre persuasivo”, dijo una fuente a la revista, añadiendo que ambos pasaron tres noches en el hotel Villa La Coste.

“Salió con ella en Nueva York antes de comer su cumpleaños en Francia. Parece encantada. La invitó a ir a Francia y ella olive oil con alegría”, agregó.

“No están saliendo oficialmente, pero hay un interés en ambos lados”, enfatizó.

Una segunda fuente compartida con la revista que Kanye e Irina se reunieron “hace un tiempo”, cuando se cruzaron en la industria de la moda. Cabe señalar que Shayk ya era un Yeezy modelo y apareció en el video musical de ‘Power’.