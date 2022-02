Kanye West revela el valor real de su patrimonio neto

¿Kanye West es el negro más rico de américa? Kanye se estableció en 2017, donde grabó sus álbumes en solitario ye y Jesus is king, así como DAYTONA de Pusha T, Nasir de Nas, Ktse de Teyana Taylor y su colaboración kidso kids see ghosts con Kid Cudi. El ícono del rap de Chicago ciertamente se sintió como en casa y fue Coboyboy, comprando dos granjas gigantes junto con una variedad de vehículos caros adecuados para el terreno montañoso.

Sin embargo, cinco años y un divorcio en curso después, Kanye está vendiendo lentamente sus activos que no lo hacen, uno por uno, y su última venta ha hecho que un hombre sea aún más rico gracias a un famoso dúo de televisión. Según TMZ, el visionario Yeezy vendió su vehículo de combate Ripsa EV EV2 a David «Heavy D» Sparks y David «Diesel Dave» Kiley, estrellas de la serie diesel Brothers de Discovery Channel. Kanye originalmente compró el vehículo por 5 5,500,000, aunque no está claro cuánto pagaron Sparks y Kiley por él. Sin embargo, Sparks dice que Ye «le dio un buen trato».

De cualquier manera, la pista refuerza aún más o considerable patrimonio neto de Kanye West, que valoró en 1 10 mil millones en una entrevista reciente con Jason Lee de Unlocked. El año pasado, Forbes impugnó el reclamo de Kan 6.6 mil millones de Kanye, la estimación de su patrimonio neto en más de.1.8 mil millones.

En Caso de que no lo supieras, el Ripsa EV EV2 es un súper tanque de lujo con una carrocería totalmente blindada, puertas tipo ala de gaviota y un motor de 600 caballos de fuerza que puede alcanzar velocidades de más de 100 km / h.la máquina de impresión apareció en el video musical» Closed On Sunday » de Kanye, así como en su portada de GQ en 2020.

Según Sparks, los hermanos Diesel comenzaron una relación con Kanye West hace unos años cuando su equipo les pidió que personalizaran sus camiones, pero sus horarios nunca se alinearon. Luego, en octubre, el equipo de Kanye West se puso en contacto nuevamente ofreciéndoles su motosierra EV2. Dado el hecho de que el tiempo de espera para uno suele ser de unos tres años, el dúo «corrió a su rancho en la ciudad para recogerlo».

