By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Kanye West preocupado por su hija Chicago: Kanye West ha expresado su preocupación por su hija de cuatro años, Chicago West , y aunque no aclaró el motivo de sus comentarios, afirmó que la niña podría convertirse en un «problema». El ex de Kim Kardashian también culpa a su ex suegra, Kris Jenner, y al servicio de transmisión de «The Kardashians», la plataforma Hulu.

Kanye West preocupado por su hija Chicago

Kanye West preocupado por su hija Chicago

A través de un video de una entrevista transmitida en TikTok, Kanye le hizo estos comentarios al músico Tut Daquan:

“Chicago será una bendición o será un problema”, dijo Kanye. «Y me siento como Hulu, y siento que Kris está tratando de convertirla en un problema», continuó, afirmando que su preocupación era «como padre».

Kanye luego dejó en claro que se refería a Kris Jenner, a quien ha atacado varias veces en las redes sociales durante las últimas semanas.

Kris Jenner

Pero Ye no aclaró el problema real con la personalidad o el comportamiento de su hija, y señaló que a principios de este año se le impidió ir al cumpleaños de la niña en Los Ángeles porque nadie le había dicho dónde sería la fiesta.

Según la revista OK!, su comentario puede estar relacionado con la conducta de Chicago, que es muy diferente a la hermana North West. Una fuente comentó que Chi «tiene su propia personalidad, ama las fiestas, el maquillaje, ama la música y tiene un carácter fuerte».

Kanye West preocupado por su hija Chicago

Kim

Kim Kardashian no quiere correr ningún riesgo cuando se trata de la seguridad de sus hijos. Y preocupada por la nueva crisis de su exesposo Kanye West , que terminó revelando dónde van a la escuela North, Saint, Chicago y Psalm, decidió contratar seguridad adicional para los niños mientras están en la escuela secundaria.

Según TMZ, West ha estado hablando mucho sobre la crianza de sus hijos en cada entrevista que ha estado haciendo en los últimos días, y eso tiene a Kim aún más preocupada porque Kanye ha revelado el nombre de su escuela en todos los lugares donde ha estado.

«Kim está pagando por la seguridad adicional, pero para dejar en claro que no es para proteger a los niños de su padre, sino porque le preocupa que alguien pueda aparecer y dañar potencialmente a los estudiantes».

Donda

Kanye le exige a Kim que los niños estudien en su recién inaugurada “Academia Donda ”, donde, según los informes, los padres deben firmar acuerdos de confidencialidad a pesar de que la escuela aún no ha sido acreditada por la Asociación de Escuelas y Universidades de los Estados Unidos.

“Todo lo que hacen es tomar a todos los niños famosos y arrojarlos a la misma escuela”, dijo, alegando que la administración trata de “adoctrinarlos”.

West incluso le propuso a Kim lo siguiente: que los niños deberían cambiar su escolaridad a tres días en su escuela privada actual y dos días en Donda Academy en Simi Valley, California. Como Kim no aceptó, parece que ahora hay otra propuesta:

“Llegamos a un compromiso de que mis hijos vengan a mi escuela después de la escuela y aprendan a cantar ”, justificó.