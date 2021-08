Kanye West pide en una canción que Kim Kardashian regrese con el

Kim Kardashian estuvo presente en Kanye West “Cuenta Atrás para Donda” evento en la noche del jueves.

Kim Kardashian estuvo presente en Kanye West Donda audition party, transmitido en vivo por Apple Music, el jueves por la noche. Kardashian y West se divorciaron a principios de este año después de siete años de matrimonio. Los hijos de la pareja, North, 8, Saint, 5, Chicago, 3, y Psalm, 2, también estuvieron en el evento en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Durante la reproducción de su canción inédita que podría ser llamado “Amor Incondicional” o ” Estoy perdiendo a mi familia,” que muchos fans perciben a ser acerca de Kardashian, West, el rapero rimó acerca de “perder a toda mi familia.” La canción comenzó con una narración de su difunta madre, Donda, diciendo las palabras: “no importa lo que pase, nunca dejas a tu familia” antes de que él repetidamente rapea: “Estoy perdiendo a mi familia, estoy perdiendo a mi familia. Ahora, en la segunda versión de la canción, que se jugó anoche, Kanye reveló la actualización de la letra en la que le rogó a Kim “volver” a él. “Estoy perdiendo a toda mi familia, cariño, vuelve a mí”, rimó mientras se arrodillaba.

En otra canción, parecía sugerir que Kim estaba “todavía enamorado” de él. “El tiempo y el espacio son un lujo”, rimó mientras ella miraba a la multitud, ” pero viniste aquí para mostrar que todavía me amas. En otra canción, Kanye parecía hacer referencia a las reacciones de sus hijos al divorcio con la frase: “Papá, ¿Cómo podrías irte?”

Kardashian habló sobre su divorcio en un episodio de KUWTK: “Honestamente no creo que diría que aquí en la televisión, pero no era como, una cosa específica que sucedió en cualquier lugar. Creo que fue solo una diferencia de opinión general sobre algunas cosas lo que llevó a esta decisión y de ninguna manera querría que nadie pensara que no lo di todo o que no lo intenté.”

West y Kardashian fueron vistos juntos por primera vez en público desde su divorcio en San Francisco el mes pasado. Una fuente le dijo a la Página Seis que todavía son amigos cercanos a pesar de la división: “se están llevando muy bien, y fue su primera vez en público juntos como una familia, reconfirmando que están en sintonía cuando se trata de ser co-padres y poner a sus hijos primero.”