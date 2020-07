El rapero Kanye West se disculpó con su esposa Kim Kardashian el sábado después de decir que casi abortó a su hija North durante un mitin de campaña la semana pasada. El rapero de 43 años hizo la declaración original en su primer evento de campaña en North Charleston, Carolina del Sur, mientras llevaba un chaleco antibalas.

Ahora, él siente mucho compartir asuntos personales con el mundo, twitteando: “me gustaría disculparme con mi esposa Kim por haber hecho público algo que era un asunto privado. Yo no estaba ahí para ella mientras ella estaba ahí para mí. Para Kim, quiero decir que sé que te lastimé. Por favor, perdóname. Gracias por estar siempre ahí para mí.”

La preocupación por el bienestar de Kanye ha alcanzado el nivel más alto de todos los tiempos esta semana después de su reunión presidencial en Carolina del Sur. Kim Kardashian dijo que Kanye está teniendo un episodio bipolar y por eso ha sido irregular en los medios sociales. Sin embargo, un amigo íntimo de la familia de Kanye sospecha que el artista aún está lidiando con “luto sin resolver” debido a la muerte de su madre.

Ulysses Blakely, un amigo de la familia de Kanye que salía con Donda West, habló con PageSix sobre las recientes travesuras del rapero. “Mi sentimiento personal – sólo de la persona que conozco – es que ese es un dolor sin resolver”, dijo Blakely. “Él no se recuperó de la pérdida de su madre … tenían un vínculo tan cercano”. Donda empezó a salir con Blakely después de que se mudó de Georgia a Chicago con Kanye West. Blakely participó en la manifestación de Kanye en Carolina del Sur, donde afirmó que Harriet Tubman “nunca liberó realmente a los esclavos”.

“Muchas de las cosas que dijo no son correctas, pero estoy angustiado y preocupado por el origen de esas cosas. ¿De dónde sacó esas ideas sobre Harriet Tubman? ¿Sabes que eso no está bien, así que de dónde sacó esa idea? “Blakely dijo:” Puedes ver su sufrimiento emocional y me duele verlo. Donda se habría enfadado al ver a su hijo ahora ,porque está claramente sufriendo.

Kanye había anunciado que su nuevo álbum Donda: With Child sería lanzado ayer, aunque, como se esperaba, aún no ha llegado. Aunque las nuevas canciones de Kanye West siempre son bienvenidas, la salud física y mental de Ye es mucho más importante que el lanzamiento de un nuevo álbum.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.

