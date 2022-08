Kanye West lanza nueva colección de ropa

Kanye West lanza nueva colección de ropa: La nueva colección de yezzy GAP no cayó en las gracias de las redes sociales. Además de quejarse del hecho de que estaba expuesta en bolsas de basura, algunos usuarios no estaban contentos con muchas otras cosas, incluido el hecho de que el rapero se inspiró en las personas sin hogar.

Kanye West está siendo objeto de otra ola de críticas. Esta vez, en el centro de la polémica estuvo el hecho de haber decidido que la nueva colección de ropa de su marca, Yeezy GAP, debía ser exhibida y vendida dentro de bolsas de basura. Si hubo quienes vieron el gesto como genial, no fue Kanye West considerado uno de los hombres más influyentes en el mundo de la moda y tuvo detrás de sí una legión de fans fieles, también hubo quienes tuvieron críticas feroces a tejer.

Todo comenzó porque el rapero estadounidense, supuestamente, se molestó cuando vio que, en un primer momento, la ropa estaba expuesta en perchas. La situación comenzó a cobrar relieve en el tuit, después de que algunos consumidores se encontraron con la nueva (e insólita) forma de presentar y vender los artículos con récord de pasajeros.

Además, un usuario de la red social fue más allá, diciendo que todo los empleados de la tienda no ayudan a los clientes a encontrar sus propios tamaños y que tienen que ser ellos mismos los que hurgan todo en la marca de ropa, como si de un verdadero basurero se tratara.

This is how they are selling Yeezy GAP. The sales associate said Ye got mad when he saw they had it on hangers and this is how he wanted it. They won’t help you find ur size too, you just have to just dig through everything pic.twitter.com/GNd08Zv1zC

