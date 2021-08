Los fans de Kanye West ahora puede chatear con una Ia del rapero

Mientras que los fans siguen a la espera de la liberación de Kanye West del próximo álbum, Donda, muchos también están viendo el rapero de cerca para ver cuando se dirigirá a la audiencia. Desde noviembre, cuando West fracasó campaña presidencial llegó a su fin, Kanye ha mantenido sus pensamientos sobre todo a sí mismo y Donda toda la liberación ha sido marcada por sus máscaras faciales y él tranquilo.

Bueno, una persona decidió poner fin al silencio creando una IA que simula conversaciones con Vosotros.”Me cansé de todos los rumores y la falta de información sobre la liberación de Donda, así que hice una IA que piensa y habla como Kanye para que pudiera obtener información de lo más cercano al hombre a sí mismo,” el usuario de Twitter Wesam escribió el miércoles. La IA tiene un aspecto de iMessage, y los usuarios pueden enviar mensajes de texto lo que quieran, y responderá como si Kanye respondiera.

Preguntar “¿cómo suena el álbum? “genera respuestas como,” es bueno, hermano, solo estoy tratando de asegurarme de que suena bien en mi corazón y alma antes de que alguien más lo escuche.”

Si bien la IA es impresionante, no es del todo precisa. Si preguntas, ” ¿Todavía estás bien con Drake ?”él responde,” Sí, lo soy.” No podría ser del todo correcto, pero sigue siendo un invento impresionante para ayudar a esperar hasta el lanzamiento del álbum.

Vale destacar que nesta sexta-feira acontece o que pode ser o último evento de audição do álbum “DONDA” do rapper de Chicago. Após diversos adiamentos, o disco do artista pode chegar nas ruas nesta sexta-feira, apesar de que na Apple Music a data de lançamento esteja marcada para Setembro.