Kanye West: «Lo digo públicamente porque necesito su apoyo», dijo el rapero.

Kanye afirmó que «no se le permitió» participar en la fiesta de su hija Chicago, organizada por la familia Kardashian.

La niña cumplió cuatro años y contó con una celebración el sábado 15 de enero.

En las redes sociales, el rapero dijo a los fanáticos mientras conducía el automóvil en Los Ángeles: «solo le deseo públicamente un feliz cumpleaños a mi hija. No tengo permiso para saber dónde estaba su fiesta», afirmó.

«Estoy hablando de esto públicamente porque necesito su apoyo», continuó. «Llamé a Kim, envié un mensaje de texto a las niñeras, llamé a Tristan, dijo que iba a preguntarle a Khloé, nadie me va a dar la dirección de la fiesta de cumpleaños de mi hija ahora, y eso va a estar marcado. Ella recordará que yo no estaba allí para ella», agregó, según Page Six.

Por su parte, varias fuentes contaron que Kim Kardashian «se sorprendió» por su exmarido, cuando éste afirmó que «no se le permitía saber dónde estaba la fiesta».

«Siempre había planeado su propia fiesta para Chicago. Lo iba a hacer a las 4 de la tarde en su oficina en el centro de Los Ángeles, así que es muy frustrante que irrumpiera en la fiesta de Kim y creara esta narrativa de que no fue invitado», dijo una fuente, explicando que la ex pareja acordó tener «dos fiestas separadas» y que esta fue una idea de Kanye.

Horas después del desahogo público, Kanye fue visto en la fiesta de cumpleaños de su hija, junto a la familia Kardashian.

Y después de toda la polémica, Kanye decidió dejar un Agradecimiento público a Kylie Jenner y Travis Scott, alegando que fue la pareja quien lo dejó participar en la fiesta de 4.Cumpleaños de Chicago.

Cabe recordar que la celebración unió los años de Chicago y de la prima Stormi, hija de Kylie Jenner y Travis Scott.

«Ahora Estoy feliz, acabo de llegar de la fiesta de Chi», dijo el rapero en otro video el sábado. «Solo tengo que agradecer a Travis Scott por enviarme la dirección y la hora, y asegurarme de que pudiera pasar este día histórico con mi hija».

«Acabo de verlos a todos. Allí estaban Kris [Jenner] y Corey [Gamble] y Kylie. Kylie me dejó entrar cuando llegué al lugar, porque la seguridad me ‘bloqueó’ una vez más cuando llegué allí», agregó.

«Mi vida gira en torno a mis hijos. Y me divertí mucho hoy», destacó el artista, actualmente conocido como Ye.