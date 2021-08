Kanye West crea un nuevo sello musical y Frank Ocean puede ser contratado por primera vez

El año pasado, Kanye West se rebeló contra su sello Universal Music y fue tan lejos como para decir que los contratos que los principales sellos cierran con artistas negros son como “esclavitud moderna”.

Ye incluso declaró que no lanzaría nuevas canciones hasta que se deshiciera de los contratos abusivos. “No veré a mi pueblo siendo esclavizado. Estoy arriesgando mi vida por mi gente. La industria de la música y la NBA son barcos de esclavos modernos. Soy el nuevo Moisés”, dijo el rapero y productor de éxito.

En la ocasión, Ye habla sobre cómo los negros necesitan unirse para luchar por un espacio más grande en la industria de la música. Además de pedir a los artistas negros que dejen de atacarse y matarse unos a otros en novo do amor. Y ahora, mientras que la producción de su tan esperado nuevo fisco DONDA, parece que el rapero está trabajando en esta dirección mediante la fundación de su propia editorial de música.

Según varias fuentes, se encontró información en la web que muestra que Kanye creó Donda Music Publishing. Este tipo de empresa trabaja en la edición, que es la gestión de la producción de publicaciones de carácter periódico y no periódico, como libros, revistas, boletines, prospectos, álbumes, cuadernos, almanaques y etc.

Además, Mega talentoso cantante Frank Ocean debe ser Kanye del primer alquiler. La canción” Mine” del proyecto ‘Endless’ de Ocean fue grabada recientemente por Donda Music Publishing. Ver más abajo:

Kanye West is rumored to have started his own company, ‘Donda Music Publishing’ 👀

Frank Ocean is also rumored to have been signed after his record ‘Mine’ off of his project ‘Endless’ has been registered under this new publishing. pic.twitter.com/r7Jvnb4em2

— 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙥𝙥𝙚𝙙. (@StrappedHH) August 3, 2021