Kanye West cambia su nombre oficialmente

Desconecta el nombre de Kanye West de tu memoria. A partir de ahora-y de acuerdo con los tribunales de Estados Unidos -, el rapero va a lula-se simplemente Ye. La decisión oficial de las autoridades estadounidenses se produce a raíz de una solicitud oficial hecha por el músico en agosto, en el momento justificado por él mismo por «razones personales». La explicación puede estar más atrás, en 2018, el año en que el músico lanzó el álbum titulado «Ye», un título que explicó por ser una palabra común en la Biblia.

Esto no es ni siquiera la cosa más extraña que West ha hecho en los últimos días, el que se presentó en el aeropuerto JFK en Nueva York, escondido detrás de una máscara de borracho de color de piel blanca. Un día después volvió a usarlo, sentado en una mesa en una terraza, cara a cara con Michael Cohen, un hombre vinculado al séquito personal de Donald Trump.

West no comentó, pero Cohen reveló que el rapero decidió usar la máscara para tener algo de privacidad y evitar ser reconocido. No tuvo mucho éxito — y el fracaso ha marcado, además, los últimos años del artista.

Decir que la vida de West ha pasado por un período turbulento es quedarse corto. Luchando contra un divorcio desordenado con la siempre presente celebridad Kim Kardashian-a veces aparecen juntos, a veces separados, confundiendo a todos los que acompañan al espectáculo judicial-y frente a críticas antipáticas sobre su último álbum, «Donda«, el músico de 44 años da la sensación de estar siempre a un paso de un nuevo escándalo.

Siempre atormentado por los rumores de la inestabilidad de su salud mental, se lanzó en cuerpo y alma a la producción de «Donda», cuya línea final antes del lanzamiento estaba marcada por una serie de Locuras. Entre ellos, la residencia temporal de West en una sala del estadio, bajo vigilancia constante de una cámara de transmisión en vivo.

Crear en medio de la locura

Cuando una figura apareció en medio de las gradas de un partido de la North American Football League, vestida con pantalones brillantes y relucientes, una cazadora roja brillante y su cabeza cubierta con un calcetín de nylon, todos se preguntaron quién era. Rápidamente resultó que era Kanye West.

El estadio había sido sede de la primera fiesta de escucha de su nuevo álbum, aún por ser lanzado. En esta fiesta, miles llenaron las gradas y pudieron escuchar las primeras rimas y ritmos de los nuevos temas. Cuando el público se fue, West se quedó. No solo se quedó, sino que pasó la noche en lo que sería la casa durante las semanas siguientes. No me iría hasta tener el disco que quería.

El álbum fue finalmente lanzado el 29 de agosto, después de sucesivos aplazamientos. Pero durante todo este proceso, medio mundo fue distraído por la implosión del matrimonio entre West y Kardashian. Después de que en 2020 West había abordado el posible fin del matrimonio — esto después de revelar que la pareja había discutido la posibilidad de viajar a un aborto durante el embarazo del primer hijo —, también acusó a la familia Kardashian de haber tratado de «arrestarlo».

La oficialización llegaría solo en febrero de 2021, con la presentación oficial de la solicitud por Kim Kardashian. El divorcio ha avanzado y Kanye West de la salud y el estado mental han sido algunas de las razones para el final de la relación.

Fue en este momento complicado que West se sometió a un escrutinio total, entre conciertos de escucha de temas inacabados y el ejercicio voyeurista de dejarse observar a través de una cámara.

La fase final de la producción estuvo acompañada de fotos y derechos ocasionales en las redes sociales. A veces solo, a veces acompañado de colaboradores, la verdad es que la elección inusual refleja un estado de ánimo dudoso del artista.

Aún más extraño: en una de las fiestas de escucha, la ex esposa decidió aparecer en las gradas. West wise y dedicado a él uno de los nuevos temas que se refleja en la vida familiar del músico y garantizar que Kardashian todavía está enamorado de ti. El músico incluso lloró durante la actuación.

Ante el escenario, muchos se preguntaron si Kanye West no estaría en medio de otra crisis de salud mental, como la que sufrió en 2016 y que lo llevó a ser admitido en un hospital psiquiátrico.

¿Hay algo malo en Ti?

Un año antes, Kanye fue fotografiado caminando sobre el agua al sonido de un evangelio épico con sus hijos a su lado. La extraña misa dominical, impartida por un pastoreo y una celebración televisiva, ya era un hábito para la familia Kardashian West.

Al mismo tiempo, el rapero limpió más de seis millones de euros en una improvisada-e inútil-campaña electoral presidencial que nunca tuvo la oportunidad de ganar y donde su nombre apareció en la boleta electoral en solo 10 estados.

Entre las discusiones sobre si el rapero es un gen de marketing o si necesita apoyo psiquiátrico, la verdad es que nadie puede negar que él es una máquina de onda de la producción de momentos controvertidos. El momento más dramático y revelador habrá ocurrido en 2016. «Dios me hizo arrodillarme varias veces. La primera vez que sucedió, me puso en un hospital en 2016, donde realmente empecé a leer la Biblia», dijo más tarde sobre el episodio.

El 19 de noviembre, durante una gira y al final de tres temas, el rapero se lanzó a un monólogo desconectado y casi incomprensible que duró unos 15 minutos. Frente a una multitud enojada, se lanzó a Beyoncé, Mark Zuckerberg, Hillary Clinton y Jay-Z-músico con quien estaba públicamente en relaciones cortadas y que esa noche le pidió que lo llamara.

«Aún no me has llamado. Jay-Z, sé que tienes asesinos. Por favor, no los envíes contra mí. Por favor, llámame. Me hablan como a un hombre», dijo antes de dejar un mensaje a la Prensa:» prepárate para un día completo, prepárate porque el espectáculo ha terminado»» El concierto programado para el día siguiente terminó siendo cancelado cuatro horas antes del inicio. El resto de la gira también.

Dos días después, las autoridades californianas recibieron una llamada de ayuda por teléfono. Kanye West se habría metido en una pelea en la casa de su entrenador personal. Durante más de dos horas, amigos y autoridades trataron de convencer al músico de ir al hospital voluntariamente, para recibir apoyo psicológico.

The passage through the hospital lasted only a week. Diagnosticado con una «psicosis temporal» como resultado de un estado drástico de privación de sueño, cansancio y deshidratación, nadie podía ignorar que algo muy malo estaba pasando en la mente de Kanye West. Los episodios esporádicos eran cada vez menos espaciados y cada vez más enigmáticos.

West reveló más tarde que, además del alcohol, las drogas también jugaron un papel crucial en los momentos más controvertidos de los últimos años. La adicción a los opioides, prescrita después de haber tenido una lipospiración, habrá sido uno de los fusibles de la crisis de 2016.

«Dos días antes de ir al hospital estaba bajo el efecto de los opiáceos. Era adicto a eso. Me hice una cirugía plástica porque quería verme hermosa para todos ustedes. Hice una liposucción porque no quería ser llamado grasa», confesó en una entrevista con»TMZ».

La verdad es que en 2020, poco o nada ha cambiado. En un ataque de rabia y locura, West se llevó a Twitter para hablar de todo, en una corriente de tweets que fueron eliminados rápidamente. En ellas, acusó a su esposa y a su suegra de tratar de obligarlo a ingresar en un hospital psiquiátrico.

El complejo estado mental de Kanye West es hoy indescriptible. Kim Kardashian reveló en 2020 que su entonces marido sufría de enfermedad bipolar. «Cualquiera que lo tenga o conozca a alguien en esta situación, sabe lo complicado y doloroso que es entender todo esto», reveló, motivado a hacer público el tema «por el estigma y los conceptos erróneos que las personas tienen sobre la salud mental».

«Es una persona brillante, pero complicada. Además de las presiones naturales de ser un artista y ser negro, además de haber experimentado la dolorosa pérdida de su madre, ella todavía tiene que lidiar con la presión y el aislamiento de ser bipolar enfermo», escribió.

Un tema delicado que el propio West había abordado en una conversación con David Letterman: «Es un problema de salud. Es como un esguince en el cerebro, como tener un esguince en el tobillo. Si alguien tiene un esguince, no tirarás por él. Con nosotros es así, una vez que el cerebro llega a ese punto, la gente hace todo lo posible para empeorarlo».

Kanye West es un enigma. ¿Dónde termina el genio de las estafas de marketing y comienza la mente vulnerable de un hombre enfermo? De pista en pista, entre confesiones y revelaciones, el escenario se vuelve cada vez más claro y, en ciertos momentos, aterrador. Revisar las viejas declaraciones ayuda a darse cuenta de lo peligrosa que puede ser la enfermedad mental en un hombre con un ego gigante, y nadie que le ponga límites. «Oh sí, a menudo pensaba en suicidarme. Siempre es una opción. Como dice Louis C. K.: Hojeo el manual y reflexiono sobre todas las posibilidades».