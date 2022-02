¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Kanye West asiste al Súper Bowl: Kanye West fue visto con sus hijas después de tantas discusiones sobre ellos

Kanye West fue fotografiado en el Súper Bowl LVI con sus hijos North, 8, y Saint, 6, el domingo, con la estrella con una de sus máscaras ahora comunes que oscurecen su rostro. El rapero, de 44 años, que cambió legalmente su nombre a Ye en octubre, también publicó sobre su tarde en Instagram, destacando el SoFi Stadium de los Ángeles, y sus dos hijos mayores con su ex esposa Kim Kardashian, aunque la pareja no parecía emocionada por la situación.

Kanye West asiste al Súper Bowl

Kanye West asiste al Súper Bowl: «Tenemos buenos lugares, North?» Occidente le preguntó a su hija, que permaneció en silencio. El ganador del Grammy luego le preguntó a su hijo: «Saint, esos son buenos asientos?» De nuevo, no hay respuesta. Pero tal vez los hijos de Kanye, vestidos con camisetas de fútbol, se distrajeron con los guantes blancos de Nike que el receptor de los Rams, Odell Beckham Jr., dio a cada uno de ellos antes de que comenzara el gran juego. «Conseguí los guantes ANTES del juego», subtituló el video.

Kanye West asiste al Súper Bowl

Kanye West asiste al Súper Bowl: El padre de cuatro hijos, que también comparte a su hija Chicago, de 4 años, y su hijo Psalm, de 2, con Kardashian, había revelado en una publicación anterior de Instagram que llevaría a North y Saint a ver a los LA Rams y los Cincinnati Bengals enfrentarse. Según las fotos, también las llevó a su presentación en el servicio dominical más temprano en el día. El domingo por la tarde, Occidente había compartido más publicaciones en Instagram, y muchos de ellos apuntaban al novio de Kardashian, Pete Davidson.

Kanye West asiste al Súper Bowl

«MIRA ESTE D-KHEAD», la estrella del hip-hop subtituló una foto de paparazzi de Davidson y Kardashian tomada el mes pasado. «QUIERO SABER SI INSTAGRAM CERRARÁ MI PÁGINA POR DESHONRAR AL EX NOVIO DE HILARY CLINTON». Oeste, quien previamente amenazó con golpear a Davidson en una nueva canción con The Game, también expresó su decepción con el colaborador de toda la vida Kid Cudi por mantener una amistad con el miembro del elenco de «Saturday Night Live». «AHORA QUE ESTOY LUCHANDO POR MI FAMILIA ÉL NO ESTÁ A MI LADO ESO ES MÁS GRANDE QUE LA MÚSICA».

Kanye West asiste al Súper Bowl

West también les dijo a los fanáticos que eliminó a Cudi, de 38 años, de su próximo álbum, «Donda 2», debido a su amistad con Davidson. Sin embargo, al MC de «D ‘n Night» no le importaba menos, respondiendo en un comentario: «lástima que no quiera estar en tu álbum, tu dinosaurio jodido jajajaja», publicó Cudi. «Todo el mundo sabe que he sido lo mejor de tus álbumes desde que te conocí. Rezo [por ti] hermano». Cudi continuó, » todo el mundo sabe que he sido lo mejor de sus álbumes desde que te conocí. Rezaré por ti hermano».

A medida que la relación de Kardashian con Davidson se vuelve más seria, el oeste y su novia Julia Fox han descubierto un acuerdo abierto. «Su vínculo trasciende las normas típicas porque son seres evolucionados que solo quieren que el otro sea feliz», dijo una fuente cercana a Fox exclusivamente a Page Six la semana pasada. «No hay celos ni malas vibraciones». Sin embargo, según los últimos informes, Kanye y Julia Fox ya no están juntos.

Kanye West asiste al Súper Bowl