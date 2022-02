By

Kanye West afirma ser el futuro presidente de Estados Unidos: Kanye West asistió a una entrevista recientemente donde reveló muchos detalles de su vida.

Kanye West no tuvo una campaña presidencial perfecta. La desafortunada carrera presidencial de Kanye en 2020, que lo vio acumular solo 60, 000 votos en todo Estados Unidos, no fue exactamente el éxito que esperaba. Pero por el sonido de su entrevista exclusiva para Unlocked, parece que no está renunciando a una carrera política.

«Soy un futuro presidente», le dijo a Lee. «Puede que no sea dentro de dos o tres años, pero nunca ha habido una situación en la que no haya mejorado. Soy un industrial! Abrí la primera fábrica de ropa deportiva en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial«. Kanye West ya había expresado su interés en postularse en 2024, pero aún no ha anunciado nada oficialmente.

Entre otros debates da entrevista, el rapero habló de ser criticado por usar la gorra» Make America Great Again» de Donald Trump. «Me puse la gorra por la libertad de opinión», Le dijo a Lee. «Mi madre nació en un abrevadero, le dijeron De qué fuente podía beber. Mi familia luchó por el derecho a votar y yo luché por el derecho a elegir a quién votar».

Se le preguntó si reflexionaba sobre por qué la gente estaba hablando con la gorra MAGA y dijo que entendía, pero finalmente admitió la responsabilidad. «Diré que asumo la responsabilidad por el hecho de que he herido los sentimientos de las personas», dijo.

«Crédito ahora, que la gente n no sólo los negros, pero la gente en general usted tiene tiene que dejar de Ye ser ye». Como ya se ha dicho, su carrera presidencial de EE.UU. no tenía una toma como o rapero quería, según los rumores su matrimonio con Kim Kardashian terminó a causa de toda la inversión para su carrera política.