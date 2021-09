Kanye West admitió que engañó a Kim Kardashian, al mismo tiempo que la noticia sale que Kanye West quiere reconciliarse con Kim Kardashian, se informó que el rapero habrá traicionado a la madre de los niños.

Kanye West admitió que engañó a Kim Kardashian

Según la página Seis, se dice que la artista fue infiel después de que Kim Kardashian dio la bienvenida a sus primeros dos hijos, North de ocho años y Saint de cinco años. Un tema que habrá servido de inspiración para la nueva canción, ‘Hurricane’.

Varias fuentes han hablado del significado de las letras que componen el nuevo álbum del artista, ‘Donda‘.

“La música es, en cierto modo, su testimonio de todo lo que hizo mal, tomando la responsabilidad por el final del matrimonio”, compartió una fuente.

La canción apareció por primera vez en Internet alrededor de 2018 y estaría en el álbum Yandhi, que fue descartado por el rapero. Terminó en el álbum Donda después de ser renovado y se le dieron nuevos versos.

Sobre el tema, el rapero canta: “There I go with a new girl; […] Still playing after two children”(en inglés).

The source stated that the person mentioned as” new girl ” is not Irina Shayk. “Si nos fijamos en la letra, él se refiere a su infidelidad durante su matrimonio con Kim, incluso después de haber tenido dos hijos”, explicó.

La fuente de Page Six confirmó que la mencionada “chica nueva” no es el breve romance de Kanye con Irina Shayk, a pesar de que los rumores apuntan a lo contrario.

“Si miras más de cerca la letra, se está refiriendo a su infidelidad durante su matrimonio con Kim, incluso después de tener dos hijos”, continuó la fuente. La canción también alude a que Kanye West nunca regresó a su mansión multimillonaria y su lucha con el abuso del alcohol en ese momento. “Architectural Digest (revista mensual estadounidense fundada en 1920 sobre diseño de interiores y paisajismo), pero necesitaba una casa / renovación de sesenta millones de dólares, nunca volví a casa”, dice sobre su matrimonio en apuros. “El genio no tiene respuestas, es demasiado arriesgado / Alcohol anónimo, ¿Quién es el perdedor más ocupado?”

A pesar de la infidelidad supuestamente asumida, esto no habrá sido la gota que colmó el vaso para el final del matrimonio, ya que fueron nuevamente padres después del nacimiento de North y Saint. Ambos todavía tienen en común el pequeño Salmo, de dos años, y Chicago, de tres.

Según la página Seis, la campaña presidencial de West y las luchas con el exceso de alcohol también habrán perjudicado el matrimonio.

Escuchar la pista de abajo: