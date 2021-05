Un gran jurado federal acusó formalmente a cuatro ex policías de Minneapolis por su participación en la muerte de George Floyd, alegando que la policía violó los derechos constitucionales del hombre negro. La información es de la CNN estadounidense. Según la emisora, la fiscalía dice que Derek Chauvin, que fue condenado el mes pasado, privó a Floyd del derecho a estar libre de “aprehensión irracional, que incluye el derecho a estar libre del uso de la fuerza irracional por parte de un oficial de policía”.

Tou Thao y J. Alexander Kueng también fueron acusados de no intervenir en el uso de fuerza irrazonable de Chauvin, según la acusación. Chauvin, Thao, Kueng y el cuarto oficial, Thomas Lane, enfrentan cargos por no proporcionar ayuda médica a Floyd. Según la acusación, ” los acusados vieron a George Floyd caer al suelo en clara necesidad de atención médica y deliberadamente no ayudaron a Floyd, actuando así con indiferencia deliberada ante un riesgo sustancial de daño a Floyd.

Juicio del caso George Floyd

El ex oficial de policía Derek Chauvin fue condenado el 20 de abril por la muerte de George Floyd, un hombre negro que murió después de ser asfixiado durante nueve minutos en el estado de Minnesota, en Estados Unidos. La decisión unánime es del jurado popular que revisó el caso. Chauvin fue condenado por asesinato involuntario en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio. La oficina del fiscal de distrito decidió revocar la fianza por el delito de homicidio. El ex policía salió de la sala esposado.

Según el juez Peter Cahill, que leyó el veredicto, los argumentos del ex oficial de policía serán revisados “dentro de una semana”, pero hay otros pasos técnicos como solicitar un informe de investigación pre-sentencia sumado a las condenas, Chauvin podría ser encarcelado por hasta 75 años. Solo una condena por asesinato no intencional en segundo grado conlleva una sentencia máxima de hasta 40 años, según informes de CNN de Estados Unidos