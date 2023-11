Junta Nacional de Justicia «lagarta», contra Congreso de la República

166 Vistas

Los «lagartos» de la JNJ no quieren perder sus 35 mil soles mensuales, seguros privados y otras gollerias.

Los miembros de la Junta Nacional de Justicia piden que los integrantes de la comisión de justicia del Congreso no participen en la votación del informe que propone sean destituidos. Los magistrados consideran que dichos legisladores han adelantado opinión?

¡Esto es el colmo, la JNJ sigue atentando contra el principio democrático de separación de poderes! No contentos con haber intentado influenciar y manipular decisiones propias del Parlamento, ahora pretenden, de manera evidentemente antidemocrática e inconstitucional, impedir que los congresistas hagan uso de su derecho al voto.

Los caviares están desesperados y no saben qué más hacer para no perder su poder y control dentro del sistema de justicia. ¡El Congreso tiene la responsabilidad de hacer respetar su fuero y la Constitución! Con ese pedido de la JNJ, se evidencia que continúan con la interferencia a otros poderes del Estado.

El Congreso sin presiones tiene que continuar con una facultad que la tiene a exclusividad: representar, legislar y fiscalizar. Los congresistas reunidos, en sesión del Pleno, toman las decisiones más importantes para el país. Por eso se afirma que el Congreso es el “centro del debate nacional”.

¿Acaso los lagartos de la JNJ no saben qué sólo en el marco de una Acusación Constitucional se exime de la votación de los miembros de la Comisión permanente? Qué esto no es una AC y no es atribución del Presidente del Congreso privar del voto a los congresistas.

Tanto es la desesperación de la JNJ por dejar la mamadera? Saben que su pedido no es legal, no procede porque una «Comisión Ordinaria» no tiene mismo procedimiento que la «Comisión Permanente»?

En realidad los lagartos de la JNJ, saben que los van a destituir, siendo así, acudirán a sus «camaradas» de la CIDH, argumentando la serie de vicios procedimentales, de sus destituciones, total o parcial… ese, será otro dolor de cabeza para el Estado, que puede durar años.

El Congreso posterga hasta el 8 de noviembre debate del informe que recomienda la remoción de los miembros de la JNJ, día del último clásico del futbol peruano? Cualquier cosa puede pasar!!!