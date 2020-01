El moradito GUZMAN, ahijado de la jefecita Nadine- pone parche antes de las elecciones del 26 de enero-, el dueño del PARTIDO CHIMBOMBO, se sube al carro de Vizcarra, no dice al electarado QUIEN LO FINANCIA? Pero, no sólo lo mantiene su mujer en su casa, también en las elecciones pasadas Odebrecht le rompió la mano con US$ 400 mil, porqué no le preguntan eso?

Ricardo Belmont “el hermanon”, exalcalde de Lima, denunció que EL GUASON prefabricado por NADINE HEREDIA, TAMBIEN FUE FINANCIADO POR SU PRIMO BELMONT DUEÑO DE YAMBAL y que mediante FOCUS GROUP le implantaban un libreto a ESTE DEFENSOR DE LA IDEOLOGÍA DE GENERO? Garante del golpista Martín Vizcarra…

Que el partido Morado es pro “Ideología de Género”, financiada 20% por la CIDH (a quien Trump le quitó el apoyo económico) el 80% por ARCUS (PRINCIPAL LGTBI A NIVEL MUNDIAL), FORD, GOOGLE, FREEDOM HOUSE, OPEN SOCIETY (15,000 MILLONES DE DOLARES A POLÍTICOS PERIODISTAS, LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, etc. etc… FUNDACIONES QUE ESTÁN EN CONTRA DE LA FAMILIA. Entonces, cómo podemos votar por los candidatos del mantenido GUZMAN, QUE REPRESENTAN LA IDEOLOGÍA DE GENERO EN EL PERÚ? Mil veces NO…