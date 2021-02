El proceso judicial de destitución de Donald Trump comenzó hoy en el Senado de los Estados Unidos, con la exhibición de las imágenes del asalto al Capitolio en enero, que la acusación considera que fue el resultado de la incitación por el ex Presidente.

Bajo fuertes medidas de seguridad en el exterior del Capitolio, en Washington D. C., Los 100 senadores – 50 democracias y 50 republicanos – vieron extractos de los acontecimientos del 06 de enero, cuando se contaban dentro de ese mismo edificio los votos del Colegio Electoral que daban la victoria a Joe Biden, que los partidarios de Trump consideran fraudulenta.

Además de las imágenes del asalto, en el que murieron cinco personas, la acusación también reprodujo imágenes de la administración de Trump, entonces presidente saliente, en el exterior del Capitolio, en el que éste reiteró la acusación de fraude y pronunció una frase que la acusación considera probar que incitó la violencia que siguió: “vamos a dirigirnos al Capitolio”.

Al final de mostrar las imágenes del gobierno y la posterior violencia, el congresista demócrata Jamie Raskin, quien dirige la acusación al ex Presidente, declaró:”si esto no es una ofensa digna de destitución, entonces no existe tal cosa”.

Profesor de Derecho, Raskin prometió a los senadores-hoy en la posición de los jurados después de que en enero muchos de ellos fueron sitiados durante la invasión del Capitolio-presentar “hechos claros y sólidos” de los crímenes cometidos por el ex Presidente.

Hoy, militares armados de la Guardia Nacional marcan presencia en el exterior del perímetro del Capitolio, cercado y protegido por alambre de púas.

El primer día del juicio, los abogados de Trump impugnarán la constitucionalidad del juicio de destitución, cuando el ex Presidente ya no está en funciones, además de argumentar que Trump solo estaba ejerciendo sus derechos de la Primera Enmienda de la Constitución (de protección a la libertad de expresión), cuando impugnó los resultados electorales.

Al final del primer día de debate, el Senado votará, bastando una mayoría simple para que el proceso avance, algo que está al alcance de los demócratas, que tienen la mitad de los 100 escaños en el Senado, y cuentan con el apoyo de algunos republicanos.

Trump es el primer Presidente en ser sometido a un proceso de ‘destitución’ dos veces en el mismo mandato y el único en ser juzgado políticamente después de haber abandonado el cargo.

La Constitución establece que la condena sólo será válida si cuenta con el apoyo de dos tercios de los 100 senadores, es decir, si a los 50 demócratas se suman 17 republicanos, pero de la bancada republicana pocos se muestran favorables a la condena del ex Presidente.