Por: Tom Fitton

La confirmación de la juez Amy Coney Barrett como juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos es una gran victoria para la Constitución de los Estados Unidos. Es otra gran victoria del gobierno constitucional. La mayoría de los estadounidenses están de acuerdo con la juez Barrett en que la Corte Suprema debe aplicar la ley tal como está escrita y dejar la legislación a los representantes electos del pueblo.

Estamos agradecidos de que el Senado rechazara los ataques izquierdistas contra el juez Barrett y se moviera para solidificar una mayoría conservadora en la Corte Suprema. Como testificó en sus audiencias de confirmación, la jueza Barrett rechazó la idea de que los jueces deberían ser activistas políticos:

Yo interpreto la Constitución como una ley, que interpreto su texto como texto y entiendo que tiene el significado que tenía en el momento en que la gente la ratificó. Entonces ese significado no cambia con el tiempo. Y no me corresponde a mí actualizarlo o infundirle mis propias opiniones sobre políticas.

Biden ‘desenmascarado’ al general Flynn – Judicial Watch demanda respuestas Como prioridad inmediata, el juez Barrett y el resto de la Corte Suprema deberían rechazar los esfuerzos desesperados de la izquierda por utilizar los tribunales para socavar la seguridad electoral y manipular las elecciones. Por esta razón, me decepcionó ver que se negó a participar en dos casos importantes de integridad electoral de emergencia esta semana en Carolina del Norte y Pensilvania. Pero es un juego largo y deberíamos esperar grandes cosas de la justicia más nueva. Joe Biden era un tipo ocupado en los últimos días de la administración Obama. Mientras él y su hijo Hunter extorsionaban a Ucrania y China, él también les echaba una mano a los lugartenientes de Obama que intentaban deshacer la elección del presidente Trump. Hemos presentado una demanda bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) contra la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) por los registros de solicitudes del exvicepresidente Joe Biden y otros altos funcionarios de la administración de Obama, incluido el jefe de gabinete del presidente Obama, para “desenmascarar” al Teniente General (Retirado) Michael Flynn ( Judicial Watch v. Agencia de Seguridad Nacional (No. 1: 20-cv-03088)). El término “desenmascarar” se refiere a la práctica de revelar a personas designadas por motivos políticos las identidades de ciudadanos estadounidenses a los que se hace referencia en la vigilancia de inteligencia de ciudadanos extranjeros. Los nombres de los ciudadanos estadounidenses generalmente se eliminan de dichos informes, a menos que se haga una solicitud específica para “desenmascararlos”. Presentamos una demanda después de que la NSA no respondiera a dos solicitudes FOIA separadas del 1 de septiembre de 2020. La primera solicitud busca “registros sobre una solicitud del 12 de enero de 2017 para ‘desenmascarar’ al Teniente General Flynn presentada a la NSA por o en nombre del entonces vicepresidente Joe Biden”. La segunda solicitud solicita “registros sobre solicitudes para ‘desenmascarar’ al Teniente General Flynn presentados a la NSA por o en nombre de los siguientes funcionarios en las fechas o rangos de fechas indicados:

Samantha Powers – 30 de noviembre de 2016 al 11 de enero de 2017

James Clapper – 2 de diciembre de 2016 al 7 de enero de 2017

Kelly Degnan – 6 de diciembre de 2016

John R. Phillips – 6 de diciembre de 2016

John Brennan – 14 y 15 de diciembre de 2016

Patrick Conlon – 14 de diciembre de 2016

Jacob Lew – 14 y 15 de diciembre de 2016

Arthur McGlynn – 14 de diciembre de 2016

Mike Neufeld – 14 de diciembre de 2016

Sarah Raskin – 14 de diciembre de 2016

Nathan Sheets – 14 de diciembre de 2016

Adam Szubin – dic. 14, 2016

Robert Bell – 15 de diciembre de 2016

John Christenson – 15 de diciembre de 2016

Sarah Raskin – 15 de diciembre de 2016

Nathan Sheets – 15 de diciembre de 2016

Adam Szubin – dic. 15, 2016

Robert Bell – 15 de diciembre de 2016

John Christenson – 15 de diciembre de 2016

James Comey – 15 de diciembre de 2016

Paul Geehreng – 15 de diciembre de 2016

Douglas Lute – 15 de diciembre de 2016

James Hursh – 15 de diciembre de 2016

Lee Litzenberger – 15 de diciembre de 2016

Scott Parrish – 15 de diciembre de 2016

Elizabeth Sherwood-Randall – 15 de diciembre de 2016

Tamir Waser – 15 de diciembre de 2016

John Tefft – 16 de diciembre de 2016

John Bass – 28 de diciembre de 2016

Denis McDonough – 5 de enero de 2017

Michael Dempsy – 7 de enero de 2017

Stephanie O’Sullivan – Ene. 7, 2017

El subdirector adjunto del Centro Nacional de Explotación de Medios, cuyo nombre se desconoce – 15 de diciembre de 2016

Los nombres de los funcionarios y las fechas indicadas en las solicitudes de la FOIA se toman directamente de una lista que fue desclasificado el 8 de mayo de 2020, por el entonces director interino de la Inteligencia Nacional Richard Grenell y presentado a los senadores Charles Grassley y Ron Johnson el 13 de mayo En 19 de mayo, el senador Grassley respondió y solicitó “la desclasificación de información adicional relacionada con el desenmascaramiento de estadounidenses en el momento de las elecciones de 2016, pero también para ampliar el alcance de nuestra solicitud para incluir información a partir de enero de 2016. Con base en nuestra investigación y los informes de prensa recientes, nos preocupa cada vez más que la vigilancia de las personas estadounidenses afiliadas a la campaña de Trump comenzó antes de la apertura de la investigación del Huracán Crossfire del FBI a fines de julio de 2016 “. Las solicitudes de Joe Biden y el jefe de gabinete del presidente Obama para desenmascarar la identidad del principal asesor de seguridad nacional del presidente Trump apestan a corrupción y abuso. Los documentos sobre esta operación de espionaje ilícito deben publicarse de inmediato. ¡Y continuaremos esta batalla sin importar los resultados de las elecciones la próxima semana! La empresa de cabildeo de Burisma vinculada a los demócratas se reunió con funcionarios de EE. UU . Ahora sabemos que el Departamento de Estado anti-Trump sabía sobre las conexiones sombrías entre Biden y Burisma y estaba desesperado por monitorear a los críticos conservadores de Biden. Esta revelación viene en 116 páginas de registros del Departamento de Estado que incluyen una lista de verificación informativa de una reunión del 22 de febrero de 2019 en Kiev entre la entonces embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Marie Yovanovitch, y Sally Painter, cofundadora y directora de operaciones de Blue Star. Strategies, una empresa de cabildeo demócrata que fue contratada por Burisma Holdings para combatir las acusaciones de corrupción . La lista de verificación informativa señala que Painter también planeaba reunirsecon Martin Claessens, oficial del Servicio Comercial Extranjero (FCS), “en relación con la empresa energética Burisma Group”. (Painter estuvo implicado en el escándalo de recaudación de fondos de la era Clinton que denunciamos y que involucró la supuesta venta de escaños en misiones comerciales del Departamento de Comercio a donantes del Comité Nacional Demócrata). Recibimos los registros en respuesta a nuestra demanda de la FOIA en enero de 2020 en busca de registros de comunicaciones de la Embajada de los Estados Unidos en Kiev mencionando Burisma ( Judicial Watch v. Departamento de Estado de los Estados Unidos (No. 1: 20-cv-00229)). En el momento de la reunión, Hunter Biden, hijo del exvicepresidente Joe Biden, formaba parte de la junta directiva de Burisma Holdings, una empresa de energía de Ucrania. Hunter Biden sirvió en la junta de Burisma hastaAbril de 2019 . Seguro te interesa Vizcarra con discurso barato nos conduce al abismo Los registros que obtuvimos también incluyen un correo electrónico del 18 de mayo de 2016 de un remitente redactado a Amos Hochstein, asesor principal del vicepresidente Joe Biden en asuntos energéticos internacionales, bajo el tema “Burisma News Devon Archer”. El correo electrónico incluye enlaces a dos artículos, uno del New York Post el 12 de mayo de 2016, que detalla cómo Archer, un socio comercial de Hunter Biden y también miembro de la junta directiva de Burisma, fue arrestado bajo sospecha de fraude de valores. en una “estafa de $ 60 millones que estafó a los empobrecidos Sioux de Dakota del Sur y otros”. Los registros también incluyen varios correos electrónicosen el que funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Kiev monitorearon de cerca la reacción de los medios y las redes sociales a los reportajes de John Solomon para The Hill sobre Yovanovitch y la corrupción en Ucrania. Las personas cuyas declaraciones fueron señaladas incluyeron a Dan Bongino, Sean Hannity, Rush Limbaugh, Jack Posobiec y Rudy Giuliani, así como a periodistas y políticos ucranianos. Un correo electrónico del 23 de marzo de 2019 de un remitente redactado a varios funcionarios de la embajada de Kiev, incluidos Yovanovitch y el subjefe interino de la misión George Kent, cita un tuit de Dan Bongino en reacción a los informes de Salomón. El correo electrónico dice: “El presentador del podcast de Dan Bongino y el colaborador de Fox News Dan Bongino (con casi un millón de seguidores en Twitter) tuiteó hace unos 20-30 minutos (en una serie de tuits separados):

Lo sabían todo el tiempo. #Sesgo de los medios

Marie Yovanovitch

George Kent

Yuriy Lutsenko

Scrhiy Leshchenko

Fusion GPS

Joe Biden

Hunter Biden

Burisma

Devon Archer

El artículo más importante que puede leer hoy: “El principal funcionario de justicia ucraniano dice que el embajador de Estados Unidos le dio una lista de no enjuiciar” (enlace al artículo anterior de Hill) Explicaré más en mi programa el lunes.

Un correo electrónico del 22 de marzo de 2019 de un remitente redactado a varios funcionarios de la embajada de Kiev, incluidos Yovanovitch y Kent, señala: “@JackPosobiec de One America News Network (con aproximadamente 440 mil seguidores) tuiteó hace unos 15 minutos:” Embajador de Estados Unidos en Ucrania , Maria (sic) Yovanovitch, un remanente de Obama, les ha dicho a los empleados de la embajada de Estados Unidos y a los funcionarios ucranianos que no deben prestar atención a Trump ya que lo van a acusar “. El correo electrónico continúa: “(Esto parece estar en la línea declarada por (Joe) DiGenova en el aire con Hannity hace un par de días; solo indica que está siendo recirculado ahora por un usuario de Twitter con una gran cantidad de seguidores, en caso de conduce a nuevas consultas de prensa en DC, etc.) “. 22 de marzo de 2019, correo electrónico de un remitente redactado a remitente a varios funcionarios de la embajada de Kiev, incluidos Yovanovitch y Kent, cita un tweet de Giuliani: “Vea el tweet de Rudy Giuliani a continuación, que dirige a las personas al contenido publicado por Dan Bongino (presentador de The Dan Bongino Podcast y Fox News Colaborador, según su perfil de Twitter). El video de Dan Bongino dura una hora, intentaré hojear y obtener puntos clave ahora … “. El correo electrónico luego cita el tweet en el que Giuliani escribe: “Preste atención a @dbongino para un análisis de alguna colusión real entre las personas de Hillary, Kerry y Biden que se confabulan con los agentes ucranianos para ganar dinero y afectar las elecciones de 2016″. El correo electrónico luego cita un tweet en respuesta al de Giuliani en el que Bongino escribe: “Joe Biden va a tener MUCHAS explicaciones que hacer con respecto a Ucrania. MUCHO.” Aquí hay algo de contexto. El 20 de mayo de 2020, el Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado votó para citar a Blue Star Strategies como parte de su investigación sobre el papel de Hunter Biden en la junta de Burisma. El presidente del comité, Ron Johnson (R-WI), también está buscando declaraciones de la directora ejecutiva de Painter y Blue Star, Karen Tramontano. Painter fue un asesor principal de la administración Clinton. El Wall Street Journal señaló en un informe del 8 de octubre de 2020 que un tribunal de apelaciones federal restableció la condena de Archer por cargos de conspiración y fraude de valores, y dictaminó que un juez de un tribunal inferior se equivocó el año pasado al anular el veredicto del jurado. Bevan Cooney, otro ex socio comercial de Hunter Biden, también fue condenado y en julio de 2019 fue sentenciado a 30 meses de prisión. Cooney fue sacado recientemente de su celda en Oregon por agentes federales para su protección después de proporcionar correos electrónicos y presunta corrupción de la familia Biden a Breitbart News, a, el 20 de octubre de 2020, según el informe de Breitbart . En septiembre de 2020, descubrimos registros del Departamento de Estado que mostraban a los medios vinculados a Rusia “trolleando” a Joe Biden por “el negocio de su hijo”. En un caso relacionado, también en septiembre, hicimos registros públicos recibimos del Departamento de Estado que confirmó nuestro informe anterior de que la Embajada de Ucrania bajo la entonces embajadora Marie Yovanovitch monitoreó, en posible violación de la ley, a Donald Trump, Jr. Rudy Giuliani y a los principales periodistas en Twitter en su comentario sobre Ucrania, “Biden -Burisma 2020 ”y George Soros. Los documentos enumeran a las personas atacadas como Sean Hannity, Laura Ingraham, Rudy Giuliani, Dan Bongino, Sebastian Gorka, John Solomon, Jack Posobiec, Ryan Saavedra, Sara A Carter, Donald Trump Jr., Michael McFaul, Lou Dobbs y Pamela Gellar. Los términos de búsqueda que fueron marcados para ser monitoreados por funcionarios del Departamento de Estado en las redes sociales incluyeron a Yovanovitch, Embajador de Ucrania, Embajador de Ucrania, Ucrania Soros, campaña de Clinton y Biden-Burisma. Los correos electrónicos muestran que Yovanovitch estaba al tantodel programa de monitoreo de redes sociales. Como puede ver, no se necesita la computadora portátil de Hunter Biden para evidencia de corrupción en Burisma / Biden: los documentos de la FOIA que Judicial Watch descubrió brindan evidencia más que suficiente para futuras investigaciones por parte de las fuerzas del orden Los nuevos correos electrónicos de Strzok-Page muestran entradas de reuniones ‘faltantes’ Los funcionarios del FBI responsables del abuso sin precedentes del presidente Trump siguen perdiendo documentos mágicamente. Acabamos de recibir 163 páginasde correos electrónicos entre el ex funcionario del FBI Peter Strzok y la ex abogada del FBI Lisa Page. Los registros muestran que el servidor de intercambio de Microsoft Outlook tuvo que recrear varias reuniones que “faltaban” en las entradas del calendario inicial de Lisa Page. Estas reuniones faltantes incluyeron los temas “Reunión de estrategia Going Dark”, “Twitter” y “Coordinación de la estrategia de reautorización 702 quincenalmente”. Recibimos los registros en respuesta a nuestra demanda de la Ley de Libertad de Información (FOIA) de enero de 2018 presentada después de que el Departamento de Justicia no respondiera a una solicitud de diciembre de 2017 de todas las comunicaciones entre Strzok y Page ( Judicial Watch contra el Departamento de Justicia de EE. UU.(No. 1: 18-cv-00154)). El FBI está procesando los registros a un ritmo de solo 500 páginas por mes y se ha negado a procesar mensajes de texto. A este ritmo, la producción de estos correos electrónicos no se completará hasta finales de 2021 como muy pronto. Seguro te interesa Fujimoristas hacen plantón contra fiscal Perez [VIDEO] Varias reuniones “faltaban” en el calendario de Lisa Page y tenían el mensaje de Microsoft Outlook “Exchange Server volvió a crear una reunión que faltaba en su calendario”. Estas reuniones incluyen una reunión del 15 de diciembre de 2017 que se recreó y tiene el tema, “Reunión de estrategia Going Dark”. Una reunión del 7 de diciembre de 2017 fue recreado que tiene el asunto “Twitter” y la ubicación aparece como “SFHQ / Lync” [presumiblemente SFHQ refiriéndose a la sede de San Francisco y “Lync”, refiriéndose al sistema de mensajería interna del FBI conocido como Lync]. Se recreó una reunión del 10 de julio de 2017 que tiene el tema “702 Coordinación de la estrategia de reautorización quincenal”. Se recreó una reunión del 13 de abril de 2016 que tiene el tema “Actualización de los principales temas de derecho administrativo e investigativo”. Se recreó una reunión del 14 de abril de 2016 con el tema “Actualización de los principales problemas de la NSCLB”. Se recreó una reunión del 10 de julio de 2017 que tiene el tema “702 Coordinación de la estrategia de reautorización quincenal”. A 7 de diciembre de 2017, Se recreó una reunión con un título redactado bajo las exenciones b6 (privacidad personal) y b7C-1 (relacionadas con fuentes y métodos de aplicación de la ley), al igual que una reunión del 25 de diciembre de 2017, con el tema “702 Coordinación de la estrategia de reautorización quincenal”. El 8 de junio de 2017, en un correo electrónico al Asistente Adjunto. El director Jon Moffa y Lisa Page (y un funcionario de la oficina del Asesor General no identificado), con respecto a ver a James Comey testificar ante el Comité de Inteligencia del Senado, Peter Strzok concluyó su nota con “[Redactado] lamento que tengas una estúpida NSA”. El 10 de junio de 2017, Peter Strzok reenvió un correo electrónicoa su jefe, Asst. El director de contrainteligencia Bill Priestap, Page y el asesor general James Baker, un artículo de New Yorker que Strzok calificó de “reflexivo”, titulado “Trump vs. Comey: esperanza contra esperanza”, que analiza la disputa entre Comey y Trump sobre el contenido de las conversaciones que ambos tuvieron. en discusiones privadas en la Oficina Oval sobre Michael Flynn. ¿Cómo se perdieron las entradas de la reunión? Entradas de calendario eliminadas, teléfonos borrados, mensajes de texto perdidos: todos estos registros que desaparecen sugieren que el FBI y el DOJ están involucrados en un encubrimiento sin precedentes de su mala conducta contra el presidente Trump. En un caso relacionado , descubrimos en septiembre que la Oficina del Asesor Jurídico Especial de Robert Mueller borró repetida y “accidentalmente” los teléfonos que se les asignaron. Y nuestro trabajo para exponer a Page-Strzok y la corrupción del golpe del FBI concomitante es insuperable: en julio de 2020, descubrimos correos electrónicos que mostraban a Strzok, Page y otros altos funcionarios de la oficina en los días previos y posteriores a la toma de posesión del presidente Donald Trump discutiendo una contrainteligencia de la Casa Blanca. informe que podría “influir” en la “estrategia de investigación” del FBI. En febrero de 2020, hemos descubierto un e-mail de agosto de 2016, que Strzok escribe que Hillary Clinton, en su entrevista con el FBI sobre su controversia de correo electrónico, se disculpó por “el trabajo y esfuerzo” que causó la oficina y nos dijo que optó por utilizar un no -state.govcuenta de correo electrónico “por conveniencia” y que “resultó ser todo lo contrario”. Strzok dijo que la disculpa de Clinton y la discusión sobre “conveniencia” “no estaban en” el informe 302 del FBI que resumía la entrevista. También en febrero, hicimos públicos los correos electrónicos de Strzok-Page que mostraban su participación directa en la apertura de Crossfire Hurricane, la investigación de la oficina sobre la presunta colusión entre la campaña de Trump y Rusia. Los registros también muestran que se encontraron “correos electrónicos clasificados confirmados” adicionales en non-state.gov no seguro de Clinton . servidor de correo electrónico “más allá del número presentado” en las declaraciones del entonces director del FBI, James Comey; Strzok y Page cuestionando el acceso que el Departamento de Justicia les estaba otorgando a los abogados de Clinton; y Page, que reveló que el Departamento de Justicia estaba editando los informes 302 del FBI relacionados con la investigación del examen de mitad de año de Clinton. Los correos electrónicos detallan una discusión sobre “aplastar” un tema relacionado con la controversia de Seth Rich. En enero de 2020, descubrimos correos electrónicos de Strzok-Page que detallan las adaptaciones especiales otorgadas a los abogados de Clinton y sus ayudantes durante la investigación del FBI sobre la controversia del correo electrónico de Clinton. En noviembre de 2019, que reveló correos electrónicos Strzok páginas que muestran el abogado que representa a tres reuniones de los asesores de Clinton fueron dados con altos funcionarios del FBI. También en noviembre,descubrió correos electrónicos que revelaban que después de la declaración de Clinton negando la transmisión de información clasificada a través de su sistema de correo electrónico inseguro, Strzok envió un correo electrónico a los funcionarios del FBI citando “tres cadenas [de correo electrónico de Clinton]” que contienen marcas de porciones (C) [confidencialmente clasificadas] delante de los párrafos. ” En un caso separado, en mayo de 2020, recibimos la “ comunicación electrónica ” (EC) que lanzó oficialmente la investigación de contrainteligencia, denominada “Crossfire Hurricane”, de la campaña presidencial de 2016 del presidente Trump. El documento fue escrito por el ex funcionario del FBI Peter Strzok. La abrumadora mayoría de los acusados ​​de MS-13 se encuentran en EE. UU. Ilegalmente Cuando escuche los términos “muro fronterizo” o “fronteras abiertas”, debe pensar en la actividad criminal que el primero busca prevenir y el segundo ha permitido. Nuestro blog Corruption Chronicles tiene lo último.

Cumpliendo con su compromiso de desmantelar la pandilla callejera más mortífera del país, la administración Trump ha acusado penalmente a 127 miembros de la famosa y violenta Mara Salvatrucha (MS-13) este año y media docena enfrentan cadena perpetua después de ser condenados. Es un comienzo pero, sorprendentemente, apenas resuelve el problema, ya que la MS-13 tiene aproximadamente 10,000 miembros en los EE. UU. Y decenas de miles más en el extranjero, según cifras del Departamento de Justicia (DOJ). En 2012, la administración Obama emitió sanciones. contra la MS-13, clasificando oficialmente a la pandilla latinoamericana como Organización Criminal de Transición (TCO) por su participación en actividades delictivas graves, que incluyen tráfico de drogas, secuestro, tráfico de personas, tráfico sexual, asesinato, crimen organizado, chantaje, extorsión y delitos de inmigración .

La MS-13 ha operado durante mucho tiempo en los Estados Unidos, pero fueron las políticas de frontera abierta de Obama las que energizaron a la pandilla internacional a nivel nacional con nuevos reclutas proporcionados por un flujo constante de menores inmigrantes ilegales. De hecho, el DOJ revela que alrededor del 74% de los acusados ​​de MS-13 procesados ​​por la agencia en los últimos cuatro años se encuentran en los EE. UU. Ilegalmente. La aplicación laxa de inmigración es en gran parte responsable. Cuando la administración Obama comenzó a dar la bienvenida a un aluvión de niños extranjeros no acompañados (UAC) en 2014, fuentes de Seguridad Nacional dijeron a Judicial Watch que las pandillas callejeras más violentas del país, incluidas la MS-13 y la pandilla 18th Street, estaban reclutando activamente nuevos miembros en los refugios de EE. albergando a los menores. El Departamento de Seguridad Pública de Texas confirmó posteriormente que la MS-13 es una pandilla de primer nivel gracias a la afluencia de pandilleros de inmigrantes ilegales que cruzaron al estado bajo el desastroso programa de Obama, que vio a más de 60,000 inmigrantes ilegales, muchos con antecedentes penales, irrumpir en los EE. UU. en cuestión de meses . Desde entonces han entrado decenas de miles más.

Cuando Donald Trump se convirtió en presidente emitió una Orden Ejecutiva dirigiendo a varias agencias, incluidos los departamentos de Justicia, Estado y Seguridad Nacional, para coordinar un esfuerzo para restaurar la seguridad del pueblo estadounidense mediante la extinción de TCO como la MS-13. La orden establece que los grupos criminales se han extendido por todo el país, amenazando la seguridad de Estados Unidos y sus ciudadanos. “Estas organizaciones obtienen ingresos a través de conductas ilegales generalizadas, incluidos actos de violencia y abuso que muestran un desprecio injustificado por la vida humana”, dice la orden del presidente. “Ellos, por ejemplo, han sido conocidos por cometer asesinatos brutales, violaciones y otros actos de barbarie. Estos grupos son impulsores del crimen, la corrupción, la violencia y la miseria ”. El comandante en jefe otorga a las agencias federales 120 días para informar sobre los avances en el combate a las organizaciones criminales, así como las acciones recomendadas para su desmantelamiento. En agosto de 2019, el Fiscal General William Barr lanzó una iniciativa conocida como Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan (JTFV) para abordar la MS-13 con una fuerza coordinada de agencias federales de aplicación de la ley y el DOJ. Menos de un año después de su formación, el grupo de trabajo registró grandes éxitos. Durante el verano, el DOJ anunció una serie de casos importantes de JTFV, incluido por primera vez un miembro de la MS-13 acusado de delitos relacionados con el terrorismo, el desmantelamiento de los líderes de la MS-13 Hollywood y la decisión del Fiscal General de solicitar la pena de muerte contra una MS- 13 operativo.

Este mes, el DOJ publicó un informe documentar los logros del gobierno en la búsqueda de miembros de la MS-13 en todo el país. Desde el año fiscal 2016, la agencia ha acusado a 749 acusados ​​de MS-13 y ha obtenido 504 condenas, incluidas 37 cadenas perpetuas. En 2020, los fiscales federales acusaron a 127 pandilleros de la MS-13 de seis que enfrentaban cadena perpetua tras ser condenados. Además, el DOJ busca la pena de muerte en dos casos de MS-13, en Nueva York y Virginia. Los federales seguirán así porque la MS-13 es una empresa criminal bárbara y bien organizada que continúa intensificándose en los Estados Unidos e internacionalmente. “Durante décadas, la MS-13 ha aprovechado las debilidades en las políticas de control de inmigración de los Estados Unidos para trasladar a sus miembros dentro y fuera de los Estados Unidos y para reclutar nuevos miembros que han llegado a los Estados Unidos ilegalmente”, escribe el Departamento de Justicia en su informe publicado recientemente. “La MS-13 reclutó y utilizó ciudadanos extranjeros, la mayoría de las veces de Centroamérica, que estaban en los Estados Unidos ilegalmente”. Una pequeña parte, alrededor del tres por ciento, de los acusados ​​de delitos contra la MS-13 se encuentran en el país legalmente, según cifras del Departamento de Justicia.

¡El nuevo libro de vigilancia judicial debutará en la lista de los más vendidos del New York Times! Seguro te interesa Presidente Vizcarra una vez más pecha al Congreso ¡Noticias emocionantes! Mi último libro de Judicial Watch, A Republic Under Assault: The Left’s Ongoing Attack on American Freedom , debutará en el puesto 12 en la Lista de no ficción de tapa dura del New York Times el 8 de noviembre. El libro también aparecerá en el puesto 14 en la lista del Times. Lista combinada de libros electrónicos e impresos más vendidos. Además, A Republic Under Assault debutará en el puesto número 2 en la lista de no ficción de primera tapa dura de Publishers Weekly y en el puesto número 4 en la lista general de más vendidos de Publishers Weekly el 2 de noviembre. El libro solo ha estado en librerías de todo el país desde el 20 de octubre. A Republic Under Assaultes mi tercer libro más vendido del New York Times. Los dos primeros libros más vendidos de Judicial Watch, The Corruption Chronicles y Clean House , revelaron lo que hemos descubierto en nuestras batallas contra el secreto de Obama. A Republic Under Assault es una mirada rápida y contundente de cómo la izquierda radical y el Estado profundo están tratando de destruir la presidencia de Trump. Le insto a que compre este libro de inmediato. Comprar el libro ahora ayudará a Judicial Watch, a mantener el libro en las listas de los más vendidos (aumentando las oportunidades para que otros estadounidenses lo vean y compren) y molestará a la izquierda. Puede comprar el libro en www.JudicialWatchBook.com . ¡Hablo en serio cuando digo que este es el libro más importante que podrías leer este año! En este libro identificó cuatro fuerzas principales que representan una amenaza continua para la democracia estadounidense: Esfuerzos profundos del estado para destruir la presidencia de Trump: cómo el Comité Nacional Demócrata y la campaña de Clinton pagaron el fraudulento “Dossier Steele” anti-Trump, y cómo fue utilizado por el FBI y el Departamento de Justicia de Obama para engañar al Tribunal FISA y permitirle espiar a la campaña presidencial de Trump Y al presidente Trump. Se exponen estos y otros secretos sucios del Obamagate y el intento de golpe de Estado. Escándalo del correo electrónico de Hillary Clinton: cómo el equipo de Clinton y los altos funcionarios del Departamento de Estado de Obama conspiraron para encubrir el sistema secreto de correo electrónico de Hillary Clinton, ¡y revelaciones impactantes que vinculan a la Casa Blanca de Obama con el encubrimiento! Fraude electoral:Cómo los grupos financiados por Soros atacan a los estados que buscan proteger elecciones limpias desafiando las leyes de identificación de votantes, y cómo la izquierda está vendiendo cínicamente las “reformas” electorales de la crisis del COVID-19, como el voto por correo, que podría aumentar el fraude electoral y el caos electoral . ¡Y números impactantes sobre votaciones sucias en todo el país! Inmigración ilegal: cómo las políticas de “santuario” ilegales mortales están explotando en todo Estados Unidos y cómo la soberanía de nuestra nación ha sido atacada por defensores radicales de las fronteras abiertas. Los colaboradores de Subversive Deep State con vínculos con las máquinas de Clinton y Obama no solo lanzaron innumerables operaciones, a menudo ilegales, para detener y luego eliminar a Trump, sino que, lo que es aún más alarmante, están trabajando para transformar a los Estados Unidos en algo verdaderamente irreconocible para todos los que creen en la libertad. y el estado de derecho. Hoy uno de sus principales objetivos es el presidente Donald J. Trump. Mañana podría ser usted y cualquiera que crea en la Constitución de los Estados Unidos, crea que los Estados Unidos deben tener fronteras claramente definidas y protegidas, cree en la necesidad de un ejército fuerte, cree en el valor del trabajo duro y la fe, y cree en la regla. del derecho y el excepcionalismo estadounidense. Sean Hannity, fue particularmente amable al elogiar nuestro nuevo libro. Aquí está su comentario de la portada de nuestro libro:

“Cuando se trata de luchar por el ‘derecho a saber’ del pueblo estadounidense, nadie se compara con Tom Fitton y su equipo en Judicial Watch. A Republic Under Assault pone al descubierto los hechos condenatorios que Judicial Watch continúa exponiendo sobre ‘Obamagate’, el golpe sedicioso del Estado Profundo para derrocar a Donald Trump y mucho más. Esta es una lectura obligada para todos los estadounidenses que quieran salvar nuestra nación ”, dijo Sean Hannity, autor número uno en ventas del New York Times de Live Free or Die.