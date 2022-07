JUAN CARLOS TAFUR EL GURÚ DE LA DBA

By

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

Uno de los tantos responsables de esta pesadilla política, económica y social que convulsiona a nuestro país.

Como haz cambiado pelona -diría Nicomedes Santa Cruz- a Juan Carlos Tafur, que en plena campaña electoral 2da. vuelta afirmaba: Si gana Keiko Fujimori, «preparémonos para una eventual asonada social». También consideró que si el candidato Pedro Castillo gana la elección presidencial, necesitará de una coalición multipartidaria. A fines de abril de 2021 decía que sería una gran noticia que Pedro Castillo pacte con Juntos por el Perú

“Si Verónika Mendoza le sumase a Óscar Dancourt, Pedro Francke, Humberto Campodónico y diversos economistas de centro izquierda que conformaban el conglomerado de Juntos por el Perú sería una gran noticia para el país».

En menos de un año «el gurú» de la DBA, ahora que el Perú esta jodido al borde del abismo con el gobierno de Castillo, analiza la coyuntura política y señala que el presidente Castillo, va a terminar preso con todos los escándalos por corrupción. «Qué este gobierno es el peor de los últimos 25 años y solamente tiene parangón con el primer gobierno de Alan Garcia».

FALSO DE TODA FALSEDAD NO SE DEJEN ENGAÑAR POR EL GURÚ DE LA DBA

Oído a la música, el 22 de mayo del 2019 TRICICLO PERÚ on twitter, Aldo Mariátegui: «Hace tiempo Juan Carlos Tafur me dijo en un bar que el régimen de Fujimori debía durar 50 años. En esos tiempos Tafur trabajaba en Expreso de Calmell del Solar, el ala más dura del fujimorismo. Ahora se hace el desentendido».

Como yo no dejo pasar nada y estoy pendiente de lo que «sueltan» en los medios los falsos líderes de opinión de la DBA, como Tafur, RMP o Alvarez Rodrich, que comieron de la mano de lo que llaman dictadura y hoy se la muerden. Suponen que los peruanos sufrimos de amnesia o somos cojudos y sin memoria. Juntos se parecen a los cómicos ambulantes atacando al «chino» y Alan Garcia, como tantos empresarios lambiscones, periodistas, políticos, sindicalistas, fiscales, jueces, tratando de blanquear su pasado vergonzoso, mediocridad y toda la porquería que hoy los une a caviares, rojetes, morados, vizcarristas, movadef y cerronistas.

La verdad que tenía razón Aldo Mariategui cuando el 12 de junio de 2019 en MANIFIESTO, echa al «gordo» Tafur y le recuerda su pasado como mano derecha del prófugo Eduardo Calmell del Solar y sus llamados para que el «chino» Fujimori se quede 50 años? Así se vende como «anti» corrupción? No me hagan reír…la estupidez por delante.

Mariategui lo remata, cuando lo deja sin respiración:

1. Lo de «bruto» es una apreciación intelectual que no me toca hacer a mí sino a los lectores, pero creo que, a juzgar por el modo en que acabó profesionalmente, Tafur no es tampoco muy inteligente que digamos, como pretende.

2. De Correo se fue de muy mala manera en el 2005 a fundar La Primera, negando hasta el final los rumores de que estaba haciendo otro diario a espaldas de la empresa, llevándose sorpresiva y felonamente a parte del personal, cometiendo feas infidencias por donde iba contra la gente que confió en él y anunciando boconamente en RPP que iba a «enterrar a Correo».

3.Al toque fracasó completamente en La Primera (que irónicamente acabó de vocero humalista), pasó brevemente sin pena ni gloria por Dos dedos de frente (Canal 2) y luego lo echaron sucesivamente de columnista del renacido Expreso de Luis García Miró y de conductor del noticiero Buenos Días, Perú (Canal 5).

4.Estuvo en nada un buen tiempo hasta que entró de radioloro a Radio Capital, en un horario «hueso» de media tarde para taxistas aburridos y amas de casa amodorradas. Tras haber sido un fujimorista furibundo en el Expreso noventero de Calmell del Solar (hoy en cambio ataca al Chino caído que antes ensalzó, igual que AAR y RMP) y un antitoledista implacable en Correo, el año pasado fundó y dirigió Diario 16 -con poca fortuna, porque el Sano y Sagrado acabó quinto en las elecciones- el diario de campaña de Toledo, que hoy en día se ha reconvertido en el defensor y vocero de esa inteligencia administrativa que es la alcaldesa Villarán. Triste destino…

5. Tal parece que no ha podido superar ese trauma de que le ganamos con Correo y por goleada: quien acabó «enterradazo» fue él en La Primera y Diario 16, esa debacle personal es la raíz de sus odios hacia mí, que me son irrelevantes, tal como tan irrelevante profesionalmente se ha vuelto él, a quien alguna vez respeté mucho por su capacidad.

6. El Diario 16 vendía apenas 10 mil ejemplares y «milagrosamente» sobrevivía por la publicidad y publicherri.

Como vemos, si todo eso significa que él es muy inteligente, ¿Porqué tantos fracasos? Así se la da de «gurú» líder de opinión? No me jodan.