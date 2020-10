Deritson de Pina señaló que la compañía quiere mostrar a las personas que no están comprando sólo un jabón o detergente, sino más bien una causa, que es la protección del medio ambiente, en el que un litro de aceite da para producir siete cubos de jabón.

Alex Mascarenhas y Deritson de Pina terminaron su licenciatura en Ingeniería Química y Biológica en la Universidad de Cabo Verde (Uni-CV) a principios de 2018 y no perdieron tiempo en poner en práctica las enseñanzas de los años del curso, en particular los principios del reciclaje, que son los cuatro ‘R’: reciclar, Reducir, reutilizar y recuperar.

By