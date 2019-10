La ex policía Amber Guyger fue condenada a 10 años de prisión por el asesinato del vecino Botham Jean, de 26 años, después de entrar en su apartamento por error y dispararle al joven negro.

En el tribunal, poco después de conocerse la sentencia, el hermano de la víctima conmovió a los presentes al afirmar que perdonaba a la ex policía. En un discurso conmovedor, Brandt explicó que no espera que la mujer “se pudra o muera como su hermano”.

“La perdono, y sé que si le pido a Dios, también la perdonará. Hablo por mí, no en nombre de mi familia, pero me gustas como me gusta cualquiera. (… Nunca iba a decir esto delante de mi familia, pero no quería que fuera a la cárcel. Quiero lo mejor para ti porque sé que es lo que Botham querría”.

Después del discurso, el joven pidió permiso a la jueza para abrazar a Amber en un momento en que dejó a quien estaba presente en el tribunal llorando. También la jueza abrazó a la condenada después de haber hablado y abrazado a los padres de Botham Jean. El video del momento fue compartido por el periódico británico The Guardian.

En la noche del 6 de septiembre de 2018, La ex policía entró supuestamente por error en el apartamento de su vecino, el joven de 26 años, y le disparó por creer que era un intruso. Botham estaba sentado en el sofá viendo televisión y comiendo helado.