José Alberto Valdez: San Borja Mejorará el tránsito en horas punta

En una entrevista concedida a Pysnnoticias, José Alberto Valdez, candidato a la alcaldía de San Borja, por Somos Perú, respondió algunas interrogantes sobre dicho distrito limeño, como es el problema del caótico tráfico en horas punta y el tema de la inseguridad.

San Borja tiene más de 100 mil personas que viven en dicho distrito y en horas puntas el tráfico es caótico, ¿Cuál es su propuesta sobre este tema?

En San Borja efectivamente viven más de 100 mil personas, pero el tráfico no es generado tanto por los vecinos de San Borja, sino por los vehículos de otros distritos que discurren de este a oeste y de norte a sur o viceversa, dependiendo de las horas punta.

Olas Verdes y cambio de sentido de algunas avenidas

Lo que se necesita es aligerar ese tránsito con olas verdes (mejora de la semaforización) y el cambio de sentido por horas en algunas avenidas. Todo esto se hará coordinado con los distritos aledaños para brindar una solución que integre a las vías que reciban el tráfico.

Hay avenidas metropolitanas en las que si se tendrá que trabajar en concordancia con la MML para hacer intervenciones que permitan que mejore el tránsito, por ejemplo, en las intersecciones de la Av. Javier Prado con Aviación y en algunos cruces de la Av. Angamos.

El ministerio público sostiene que San Borja es uno de los distritos con menos robos, ¿Hasta qué punto esto es cierto y que más se debe hacer por la seguridad?

Arrebatos de celulares, autopartes y robos de viviendas

No he visto esa estadística del MP, pero yo que camino por el distrito desde hace 8 años me he dado cuenta de que la incidencia delictiva no ha bajado, no son tanto los robos grandes y a mano armada los que suceden, sino son los arrebatos de objetos como carteras, celulares, de autopartes y de viviendas los que más se dan.

Muchos vecinos no hacen la denuncia por la pérdida de tiempo que significa y la poca posibilidad de recuperar sus objetos. Tenemos que impulsar la vigilancia en las calles, sobre todo en los puntos de más incidencia de robos, teniendo a más personal patrullando (motos), más presencia de la policía en el patrullaje integrado.

Todo eso acompañado de que se mejore el reclutamiento y el adiestramiento del personal operativo, de actualizar los planes y de usar más y mejor la tecnología.

¿Quién es José Alberto Valdez?

Vivo en el Distrito desde 1985 y soy economista

Jose Alberto Valdez es un padre de familia que vive en el distrito desde el año 1985, soy economista y trabajo en una entidad del Estado desde hace 33 años y esta es mi tercera postulación a la alcaldía de San Borja, lo que me da un conocimiento de los problemas que no tienen los demás candidatos.

Quiero que mi distrito siga mejorando, que todos los servicios que brinda la municipalidad se brinden de igual manera en todo el distrito y sobre todo lograr un mayor acercamiento con los vecinos, cercanía que en las últimas gestiones se ha abandonado completamente.