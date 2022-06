JORDANIA Mejor destino turístico familiar en Medio Oriente

By

¿Anhelando hacer una incursión familiar en el Medio Oriente? Jordania los llama! A tiro de piedra del norte de África y el mar Mediterráneo, este país está repleto de maravillas del mundo, maravillas históricas, impresionantes paisajes naturales, bullicio urbano y aventuras de alto octanaje. Todas las razones por las que Jordania debería reclamar un lugar destacado en su lista de deseos de vacaciones.

Principales razones por las que las familias eligen Jordania en lugar de otros países de Oriente Medio para unas vacaciones

Para las familias interesadas en visitar el Medio Oriente, Jordania sigue siendo una opción popular. Jordania ha visto recientemente un aumento en los turistas y está ansioso por recibir a más visitantes, con el objetivo de alcanzar al menos siete millones cada año. Debido a la afluencia de visitantes internacionales es muy recurrente en los viajantes para cubrir incidentes un seguro medico para viajar a Jordania, el país se compromete a brindar una excelente hospitalidad y promover la seguridad en la región.

Los jordanos son algunas de las personas más cálidas y acogedoras del mundo, famosas por su generosidad y hospitalidad, y las familias que visitan pueden sentir esta sensación de recepción. Más allá de esto, Jordania alberga algunas de las atracciones más famosas y atractivas del mundo, incluida una de las Siete Maravillas del Mundo: la ciudad perdida de Petra, también declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lleno de historia antigua y muchas ruinas bien conservadas, Jordania es un país progresista y democrático que mantiene sus raíces históricas pero tiene la vista puesta en el futuro. Jordania está llena de hoteles, complejos turísticos, sitios y atracciones para niños de todas las edades.

La mejor época del año para visitar Jordania y el tiempo que deben dedicar los visitantes a disfrutar de lo que Jordania tiene para ofrecer

Jordania tiene más de 300 días de sol al año, por lo que es un destino ideal durante todo el año. Una de las mejores épocas del año para visitarla es durante la primavera (entre marzo y mayo), ya que las temperaturas son agradables. Durante los meses de verano, el calor puede llegar a ser extremo, lo que puede ser un desafío cuando se viaja con niños pequeños. En primavera, las familias pueden esperar días cálidos, ideales para nadar en el Mar Rojo en Aqaba o flotar en el famoso Mar Muerto. Las noches de primavera tienden a ser más frescas pero cómodas.

Un itinerario básico en Jordania comenzaría en Ammán y luego se dirigiría más lejos desde allí

Al volar al aeropuerto Queen Alia de Ammán, las familias pueden ubicarse y aclimatarse con el primer día en la ciudad se preguntará que hacer en Jordania. Ammán ofrece muchas atracciones, como el Anfiteatro romano, la Ciudadela y el barrio de Jabal Al Lweibdeh. Las familias pueden dirigirse a Petra, Wadi Rum, Aqaba, Jerash, Madaba y el Monte Nebo, algunos de los sitios más fascinantes y atractivos del Reino hachemita.

La mayoría de la gente está familiarizada con Petra. ¿Qué aspectos destacados de Jordania menos conocidos sugerirías?

Petra es una visita obligada, sin lugar a dudas, y debe estar en la lista de deseos de todos los viajeros. El Mar Muerto también es una visita obligada para las familias y ofrece una experiencia única en la vida de flotar sin peso en las aguas saladas del punto más bajo de la tierra.

Más allá de este sitio icónico se encuentran lugares como Wadi Mujib, el lugar donde el río Jordán desemboca en el Mar Muerto, que ofrece una grieta rocosa para practicar senderismo y exploración de aventura. Sin embargo, hay una restricción de edad; es ideal para familias con niños de 15 años en adelante. Las aguas termales de Ma’in son una atracción menos conocida, ideal para familias, donde hay piscinas públicas y piscinas de spa privadas disponibles. Las familias pueden relajarse y disfrutar de las propiedades curativas de las aguas termales naturales en una excursión de un día o disfrutar de una noche en los hoteles cercanos.

Jordania también tiene una multitud de reservas naturales y parques protegidos por la Royal Society for the Conservation of Nature. Lugares como la Reserva de la Biosfera de Dana, la Reserva de Humedales de Azraq y la Reserva Forestal de Ajloun brindan a las familias experiencias significativas que se conectan y comprenden la tierra y la historia. Las familias pueden ver especies en peligro de extinción, más específicamente gacelas, el oryx árabe, avestruces y onagros persas.

Otra experiencia imprescindible al viajar a Jordania es pasar tiempo con los beduinos locales, la comunidad nómada que vive en el desierto de Wadi Rum. Las familias pueden pasar una noche bajo las estrellas, dormir en carpas y relacionarse con la comunidad local para comprender una forma de vida diferente.

Las familias también pueden estar interesadas en pasar tiempo en Aqaba. Situado a lo largo del Mar Rojo, hay muchos resorts para familias, con muchas piscinas, buffets y habitaciones familiares disponibles, una manera perfecta de relajarse después de aventuras y exploración turística.

¿Hay atracciones o eventos específicos para niños?

Sí! Una de las mejores atracciones para niños en Jordania es el Museo de los Niños, un espacio dedicado que ofrece exhibiciones interactivas permanentes y exhibiciones rotativas que son prácticas y centradas en los niños. El Museo de los Niños es ideal para los más pequeños, e ideal para niños de 1 a 12 años de edad. Es educativo y divertido, y despierta la creatividad y la curiosidad.

El Museo del Automóvil de la Familia Real también es un gran lugar para familias, atractivo tanto para adultos como para niños. Exhibe una extensa colección de automóviles y motocicletas, la mayoría pertenecientes a la Familia Real jordana. Otras áreas para familias incluyen la famosa Rainbow Street, perfecta para pasear por la tarde o visitar los numerosos zocos (mercados).

Usar taxi o alquilar un automóvil

Si bien hay transporte público, puede ser difícil navegar, especialmente cuando se viaja con niños. El alquiler de automóviles o el uso de taxis es un método de transporte aceptable y seguro. Unirse a los recorridos en grupo es una excelente manera de ver muchos de los lugares de interés y tener acceso a un transporte seguro con conductores de habla inglesa. Los recorridos organizados también son una forma de acceder a guías expertos y conocer a otros viajeros.

Seguridad de Jordania

Siempre es seguro viajar a Jordania en 2022 ya que es un país progresista que se apega a su historia y sus raíces culturales, pero que mantiene la estabilidad y la fortaleza para seguir adelante. Si bien algunos pueden tener ciertas nociones preconcebidas de Oriente Medio, Jordania es un país muy seguro para los turistas y tiene excelentes relaciones con el vecino Israel, con muchos viajeros que pasan entre los dos países en los cruces fronterizos. Los jordanos están ansiosos por recibir a los visitantes internacionales y quieren fomentar el turismo; como resultado, el país ha hecho un gran esfuerzo para garantizar la seguridad y mantener la paz con el objetivo colectivo del turismo internacional. Los jordanos son personas acogedoras, accesibles y amables que reciben felizmente a los visitantes extranjeros.

Grandes sorpresas a las familias que visitan Jordania por primera vez

Muchos visitantes tienen una visión de Oriente Medio y se sorprenden cuando Jordania supera o difiere de sus expectativas. Jordania es una mezcla diversa de lo antiguo y lo nuevo, que muestra sitios históricos y formas de vida tradicionales, pero es extremadamente progresista y moderna. Hay una escena artística vibrante y en auge, algunas de las mejores cocinas (incluida una comunidad vegana en ciernes) y algunas de las personas más amables.

Para unas vacaciones familiares memorables y significativas en el Medio Oriente, Jordania seguramente marcará muchos elementos de la lista de deseos.