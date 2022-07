By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Johnny Depp visto con mujer misteriosa- Los rumores de un nuevo amor comenzaron a circular, pero rápidamente se aclaró la identidad de la mujer.

Johnny Depp visto con mujer misteriosa

Johnny Depp visto con mujer misteriosa

johnny depp es captado y volvió a ser el Centro de atención después de haber sido visto varias veces con una ‘mujer misteriosa’ en Italia el pasado fin de semana.

Ante lo sucedido, muchos fans cuestionaron si el actor habría encontrado un nuevo amor es realmente la misteriosa mujer, pero desde luego se aclaró que la relación es «estrictamente profesional».

Johnny depp news, se ha revelado que la mujer de pelo rojo, Mathilde Beltrán, es la profesora de francés de Depp y que lo está ayudando a perfeccionar el idioma antes de interpretar al rey francés Luis XV en la que será su próxima película.

«Ella es su profesora de francés y no hay ninguna relación romántica», dijo una fuente al Daily Mail.

Johnny Depp visto con mujer misteriosa

Con renata el espejo, el amor, de 59 nos, está trabajando en nuevos proyectos musicales y cinematográficos después de haber visto la batalla judicial contra su ex esposa, Amber Heard.

Solicitud de Amber Heard para Nuevo julio con Johnny Depp rechazado

Amber Heard volvió a perder ante Johnny Depp. La actriz vio que se le negó la solicitud para la celebración de un nuevo juicio en el caso de difamación con su ex marido.

La decisión se tomó sobre la base del rechazo where is amber heard now del argumento de que uno de los jurados fue elegido incorrectamente.