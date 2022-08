Johnny Depp firma contrato multimillonario: El actor también está rodando su primera película tras el juicio contra Amber Heard, que dio la vuelta al mundo.

Johnny Depp firma contrato multimillonario

Johnny Depp es uno de los principales rostros de Dior y, aunque su asociación con la marca fue cuestionada durante el juicio contra Amber Heard, ahora se ha firmado un nuevo contrato que establece la relación.

Está en juego un período de siete años que vinculará a Depp con Dior, un acuerdo que implica una cantidad de siete cifras, aunque no se ha revelado cuál es, dice TMZ.

El primer contrato entre estas dos partes se firmó en 2015, cuando el actor aceptó ser la cara principal del perfume ‘Sauvage’.

Johnny Depp firma contrato multimillonario

Johnny Depp sigue rodando su primera película tras ganar el polémico juicio contra su ex mujer. El artista se ‘pondrá en la piel’ del rey francés Luis XV en ‘Jeanne du Barry’.

Recientemente, se han revelado más de seis mil páginas relacionadas con el caso judicial de Amber Heard y Johnny Depp.

Los documentos, que recién ahora se han hecho públicos, revelan nuevos detalles sobre el caso.

La prensa internacional destaca las declaraciones de un ex asistente de Depp, quien trabajó con el actor en 2014.

Stephen Dueters detalla los supuestos ataques de Johnny a Amber mientras viajaba en un avión privado.

Stephen Dueters

Johnny Depp firma contrato multimillonario

“Si alguien hubiera sido realmente honesto con él sobre lo mal que estaba, se habría horrorizado”, describe en los mensajes de texto que le envió a la actriz en 2014.

“Se horrorizó cuando le dije que te había pateado y lloró” , aseguró.

Según los mismos documentos, Johnny reveló que lamentaba lo sucedido. “Una vez más me encuentro en una posición de vergüenza y arrepentimiento. Por supuesto que lo siento… No lo volveré a hacer… Mi enfermedad de alguna manera me agarró. Me siento triste por haberte defraudado”.