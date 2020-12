Estados Unidos tendrá un presidente más grande… y vacunado. Joe Biden recibió, en directo en televisión, la primera dosis de la vacuna contra Covid-19. Una forma de demostrar al público estadounidense que la vacuna es segura.

Biden dijo que los científicos que desarrollaron la vacuna hicieron un trabajo increíble, tal como los trabajadores de primera línea y todos los que trabajan en hospitales. Me gustaría tener tiempo para hacer una visita guiada y ver cómo están todos ocupados. Al final, dejó un elogio a la administración Trump por la forma en que montó la operación Warp Speed.

Today, I received the COVID-19 vaccine.

To the scientists and researchers who worked tirelessly to make this possible — thank you. We owe you an awful lot.

And to the American people — know there is nothing to worry about. When the vaccine is available, I urge you to take it. pic.twitter.com/QBtB620i2V

— Joe Biden (@JoeBiden) December 22, 2020