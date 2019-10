Después de que el actor imitara la risa típica del Guasón, terminó firmando autógrafos y tomando fotos.

El sábado 5 de octubre, los espectadores que fueron a ver al último Guasón en la sesión de las 7: 30 en El Álamo Drafthouse Cinema, en Los Ángeles, Estados Unidos, tuvieron una sorpresa que nunca imaginaron. El protagonista de la película, Joaquin Phoenix, también estaba mirando.

El actor de 44 años hizo la risa típica del personaje pero, como cuenta TMZ, dijo enseguida que no podía repetir. Los fans se pusieron eufóricos y uno de ellos, por petición de Joaquin Phoenix, también trató de reproducir la risa.

If you missed the 7:30 show of #JokerMovie at @DrafthouseLA, you missed this Joker coming in and interrupting the end credits.

What a moment. Joaquin Phoenix, who will win the Oscar for this film, was cool enough to drop in. Top five LA moment ever. pic.twitter.com/GgCU2F9k1y

— Paul Sanchez 🇵🇷 (@PhotogSanchez) October 6, 2019