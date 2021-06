“Los traidores a la patria, enemigos de la democracia señalan que “no hay base legal para denunciar fraude, tanto valen los votos rurales como los de San Isidro, desconocer el triunfo de Pedro Castillo, pedir nuevas elecciones, acosar a los organismo electorales es golpear a la democracia”.

Nada es más elocuente -prueba faheciente- que el testimonio de “Husain” Quiroga Vargas, líder del grupo Inkarri Islam que señaló como se planificó “el juego sucio” para hacer el “fraude en mesa” y el millonario financiamiento para pagar a personeros y campaña electoral. Por eso la ciudadanía estupefacta se pregunta, puede el JNE hacer su trabajo dejando un “Cerrón” de dudas, lo que quiere la ciudadanía busquen la verdad, nada más que la verdad. ¿Estas no son razones poderosas? El JNE, debe garantizar con transparencia que el resultado refleje la voluntad de los electores, por ello debe revisar todos los recursos presentados.

Entonces, si la exigencia central es que el JNE cumpla con el mandato que establecen los artículos 176 y 178 de la Constitución, ¿Por qué no poner los padrones y las actas a disposición para hacer el análisis y verificar las firmas así cumplen su misión constitucional? ¿Qué quiere decir el titular del JNE cuando afirma que no se puede revisar todos los padrones y actas porque esto llevaría demasiado tiempo? ¿Más aun cuando de por medio está en juego el futuro democrático y la estabilidad del país? ¿Será el JNE no quieren que se revise el software electoral venezolano? Si no aclaran las denuncias el próximo gobierno carecerá de legitimidad.

Las evidencia de trampas y juegos sucios son enormes, Miles de votos están en discusión y podrían definir todo. Será que “el JNE ha claudicado a su rol constitucional de administrar justicia electoral con imparcialidad”, tal como lo admite el Dr. Luis Arce Córdova, miembro del pleno del ente electoral; cuando cuestiona el pedido del titular del organismo, Salas Arenas por exigir que se reconsidere la votación que aprobó la ampliación de horario para recibir solicitudes de nulidad de votación en mesa de sufragio? Que los observadores de las OEA llegaron al país para hacer turismo electoral “violando la Ley Seca”?

¿Cómo se puede hacer un reclamo si no se tiene las fuentes y el Estado te las niega? Esto es un absurdo, ajeno a todo el sistema democrático”

Que dicho fraude se sustenta en que los “sufragios de diferencias” entre uno y otro candidato se redujo conforme avanzó el conteo de las actas y en dos días la diferencia de 80 mil votos se redujo a 44 mil votos? ¡¡¡ Los rojetes no saben que decir, solo amenazan con el golpe de masas!!! ¿Será la narcodictadura de Nicolás Maduro este financiando la violencia y la desestabilización del país, tal como lo afirma el expresidente colombiano, Andrés Pastrana? ¿Qué el JNE, no tiene “amparo legal” para determinar que solo tiene una hora y una fecha para admitir recursos de nulidad? Eso no tiene amparo legal en la legislación peruana.

El AMPE y los Alcaldes Adulones de Pedro Castillo

Nada más vergonzante que el encuentro de Pedro Castillo con los alcaldes adulones de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), que fueron a reconocerlo como “Presidente del Bicentenario”, sin que el JNE lo haya reconocido como tal. ¿Qué los “moradef” pidan algún ministerio, BCR, SBS, COFIDE, etc, tal como lo afirma Cerrón? ¿Qué los camaleones “exchacanos” estiren la mano para ver si les cae algo? ¿Qué otros apoyen el despliegue amenazante por las calles de Lima de “los ronderos”, afilando sus machetes, cuchillos, etc, a vista y paciencia de todos y sin que la PNP haga algo? ¿Pedro Castillo, será responsable de lo que suceda por llamar a su gente a defender el voto?

Cuál es el trasfondo de la denuncia por sedición contra los congresistas electos Jorge Montoya y José Cueto (Renovación Popular), el excandidato del mismo partido Rafael López Aliaga, así como los periodistas Beto Ortiz y Phillips Butters? Un atentado contra la libertad expresión de algunos estúpidos piensan que tener una opinión diferente es conspiración o sedición, ni siquiera saben su significado “levantarse en armas”? Pero dejan pasar la escandalosa y millonaria logística de “lapicito” para alimentar tres veces al día a su portátil?