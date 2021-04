Jesus (en hebreo: ישוע/ יֵשׁוּעַ; Latín: Yeshua; en Griego: Ἰησοῦς), también llamado Jesus de Nazarét (n. 7–2 a.C. – m. 30–33 d.C.) es la figura central del cristianismo y aquel a quien las enseñanzas de la mayoría de las denominaciones cristianas, además de los judíos mesiánicos, consideran como el Hijo de Dios. El cristianismo y el judaísmo mesiánico consideran a Jesús como el Mesías esperado en el Antiguo Testamento y se refieren a él como Jesucristo, un nombre también usado fuera del contexto cristiano.

Prácticamente todos los estudiosos contemporáneos están de acuerdo en que Jesús realmente existió, aunque no hay consenso sobre la fiabilidad histórica de los Evangelios y lo cerca que está el Jesús bíblico al Jesús histórico. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que Jesús era un predicador judío de Galilea, fue bautizado por Juan el Bautista y crucificado por orden del gobernador romano Poncio Pilato. Los estudiosos han construido varios perfiles del Jesús histórico, que generalmente lo retratan en uno o más de los siguientes roles: el líder de un movimiento apocalíptico, el Mesías, un curandero carismático, un sabio y filósofo, o un reformista igualitario. La investigación ha estado comparando testimonios del Nuevo Testamento con registros históricos fuera del contexto cristiano para determinar la cronología de la vida de Jesús.

Casi todas las líneas cristianas creen que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de una virgen, realizó milagros, fundó la Iglesia, murió crucificado como una forma de expiación, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, de donde regresará. la gran mayoría de Los Cristianos veneran a Jesús como la encarnación de Dios Hijo, la segunda de las tres personas en la Santísima Trinidad. Algunos grupos cristianos rechazan la Trinidad, en su totalidad o en parte.

¿Qué creen otras religiones de Jesús?

En el contexto islámico, Jesús (transliterado como Isa) es considerado uno de los profetas más importantes de Dios y el Mesías. Para los musulmanes, Jesús fue el que trajo las Escrituras y es el Hijo de una virgen, pero no es divino, ni fue víctima de la crucifixión.

El judaísmo rechaza la creencia de que Jesús es el Mesías esperado, argumentando que no corresponde a las profecías mesiánicas del Tanaj.

Etimología de Jesús

Un judío contemporáneo de Jesús tenía un solo nombre, a veces complementado con el nombre del padre o ciudad de origen. En todo el Nuevo Testamento, Jesús es referido como “Jesús de Nazaret” (Mateo 26:71), “hijo de José” (Lucas 4:22) o “Jesús, Hijo de José de Nazaret” (Juan 1:45). Sin embargo, en Marcos 6:3, en vez de ser llamado “Hijo de José“, es referido como “el Hijo de María y hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón.” El nombre “Jesús“, común en varias lenguas modernas, deriva del latín” Iesus”, una transliteración del griego ἰησοςς (Iesous). La forma griega es una traducción del arameo ישוע (Yeshua), que deriva del hebreo יהושע (Yehoshua). Aparentemente, el nombre Yeshúa fue usado en Judea en el momento del nacimiento de Jesús. Los textos del historiador Flavio Josefo, escritos durante el primer siglo en griego helenístico, la misma lengua del Nuevo Testamento, se refieren a al menos veinte personas diferentes con el nombre de Jesús (es decir, Jesús). Ἰησοῦς). La etimología del nombre de Jesús en el contexto del Nuevo Testamento se indica generalmente como ” Yahvé es la salvación”

Desde los primeros días del cristianismo, Los Cristianos se han referido a Jesús como ” Jesucristo.” la palabra Cristo tiene su origen en el griego Χριστός (Christos), que es una traducción del hebreo מששיים (Mesías), y que significa “el ungido” y se traduce generalmente como Mesías. Jesús es llamado por los cristianos “Cristo“, ya que creen que él es el Mesías esperado, profetizado en la Biblia hebrea. Aunque originalmente era un título, a lo largo de los siglos el término “Cristo “se ha asociado con un apellido – parte de”Jesucristo”. el término “Cristiano”, que significa “el que profesa la religión de Cristo“, se ha utilizado desde el primer siglo.

Cronología y época histórica en que vivió Jesús

La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que Jesús era un judío de Galilea, nacido alrededor del principio del primer siglo y que murió entre 30 y 36 DC en Judea. El consenso académico es que Jesús fue contemporáneo de Juan el Bautista y fue crucificado por orden del gobernador romano Poncio Pilato, quien gobernó entre el 26 y el 36 DC.. Muchos eruditos sostienen que Jesús vivió en Galilea y Judea y no predicó ni estudió en ningún otro lugar.

Los Evangelios ofrecen varias pistas sobre el año del nacimiento de Jesús. Mateo 2: 1 asocia el nacimiento de Jesús con el reinado de Herodes el Grande, que murió cerca del 4 A.C., mientras que Lucas 1: 5 menciona que Herodes reinó poco antes del nacimiento de Jesús, aunque este evangelio también asocia el nacimiento con el Censo de Quirino, que tuvo lugar diez años más tarde. Lucas 3: 23 declara que Jesús tenía cerca de treinta años al comienzo de su ministerio; este ministerio, según Hechos 10:37, fue precedido por el Ministerio de Juan, que Lucas 3:1 afirma que fue iniciado en el año 15 del reinado del emperador romano Tiberio (28 o 29 D.C.). al comparar los relatos del Evangelio con datos históricos y usar varios otros métodos, la mayoría de los eruditos determinan la fecha del nacimiento de Jesús entre el 6 y el 4 A. C..

Los años del Ministerio de Jesús fueron estimados usando varios enfoques diferentes. Uno de ellos aplica las referencias en Lucas 3:1, Hechos 10:37 y las fechas del reinado de Tiberio, que se conocen con precisión, para determinar la fecha de inicio en 28-29 D. C.. otro enfoque utiliza la declaración en Juan 2: 13-20, que afirma que al comienzo del Ministerio de Jesús El Templo de Jerusalén está en su 46vo Año de construcción; sabiendo que la reconstrucción del templo fue iniciada por Herodes en el 18vo Año de su reinado, se estima que la fecha es 27-29 D. C. C.. Otro método utiliza la fecha de la muerte de Juan el Bautista y el matrimonio de Herodes Antipas con Herodías, basado en el testimonio de Josefo, relacionándolos con Mateo 14:4 y Marcos 6:18, dado que la mayoría de los investigadores fechan el matrimonio al 28-35 D. C., esto determina la fecha del ministerio entre 28 y 29 D. C..

Se han utilizado varios enfoques diferentes para estimar el Año de la crucifixión de Jesús. La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que murió entre los años 30 y 33 DC.. Los Evangelios afirman que el evento ocurrió durante el Gobierno de Pilatos, quien gobernó Judea entre 26 y 36 D.C. la fecha de la conversión de Pablo (estimada entre 33 y 36 D. C.) es el límite superior para la fecha de la crucifixión. Las fechas de la conversión y Ministerio de Pablo se pueden determinar a través del análisis de las Epístolas de Pablo y el Libro de hechos. Desde Isaac Newton los astrónomos han tratado de estimar la fecha exacta de la crucifixión analizando el movimiento lunar y calculando las fechas históricas de la Pascua hebrea (Pesaj), un festival basado en el calendario lunisolar hebreo. Las fechas más aceptadas de este método son el 7 de abril del año 30 D. C. y el 3 de abril del año 33 D. C.).

Vida y enseñanzas en el Nuevo Testamento

Los cuatro Evangelios canónicos (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) son las fuentes principales para la biografía de Jesús. Sin embargo, otras partes del Nuevo Testamento, como las Epístolas Paulinas, escritas probablemente décadas antes de los evangelios, también incluyen referencias a episodios clave de su vida, como La Última Cena en Corintios 11: 23-26, los hechos de los Apóstoles (Hch 10, 37-38 y Hch 19, 4) se refieren al comienzo del Ministerio de Jesús y al de su predecesor Juan el Bautista. Hechos 1:1-11 revelan más acerca de la ascensión de Jesús que los Evangelios canónicos. Algunos de los primeros grupos cristianos y gnósticos tenían descripciones distintas de la vida y enseñanzas de Jesús que no están incluidas en el Nuevo Testamento. Entre ellos se encuentran el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro y el apócrifo de Santiago, entre varias otras narrativas apócrifas. La mayoría de los eruditos los consideran fuentes mucho más tardías y mucho menos seguras que los Evangelios canónicos.

Descripción en los Evangelios canónicos

Los Evangelios canónicos consisten en cuatro narraciones, cada una escrita por un autor diferente. El PRIMERO en ser escrito fue el Evangelio según Marcos (entre 60 y 75 D.C.), seguido por el de Mateo (65-85 D. C.), el de Lucas (65-95 D. C.) y el de Juan (75-100 D. C.) a menudo difieren en términos de contenido y cronología de los eventos.

Tres de ellos, Mateo, Marcos y Lucas, son conocidos como evangelios sinópticos, del griego σύν (sin “juntos”) y OPΨΙΣ (opsis”óptica”). son similares en contenido, composición de la narrativa, lenguaje y estructura de los párrafos. Los estudiosos generalmente están de acuerdo en que es imposible encontrar una relación directa entre los evangelios sinópticos y el Evangelio según Juan, mientras que la secuencia de algunos eventos en la vida de Jesús, como el bautismo, la Transfiguración, la crucifixión y la interacción con los apóstoles, son compartidos por todos los evangelios. algunos eventos, como la transfiguración, no aparecen en el Evangelio de Juan, que también difiere en otros temas, como la purificación del Templo.

La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que los autores de Mateo y Lucas usaron Marcos como fuente cuando escribieron sus Evangelios. Mateo y Lucas también comparten otro contenido que no se encuentra en Marcos. Para explicar esta situación, muchos eruditos creen que además de Marcos, los dos autores recurrieron a otra fuente-llamada fuente Q.

Según la opinión de la mayoría, los evangelios sinópticos son las principales fuentes de Información histórica sobre Jesús. Sin embargo, no todo en los Evangelios se considera verdadero en términos de la ciencia Histórica. Entre los elementos cuya autenticidad histórica se pone en duda están la Natividad, la resurrección, la Ascensión, algunos de los milagros y el juicio en el Sanedrín. Los puntos de vista en los Evangelios van desde descripciones inertes de la vida de Jesús a descripciones que no dan información histórica de su vida.

En general, los autores del Nuevo Testamento mostraron poco interés en una cronología absoluta de la vida de Jesús o en sincronizar los episodios de su vida con la historia secular de su tiempo, como se evidencia en Juan 21:25, los Evangelios no tienen la intención de proporcionar una lista exhaustiva de eventos en la vida de Jesús. Las narrativas fueron escritas principalmente como documentos teológicos en el contexto del cristianismo primitivo, siendo las cronologías consideraciones secundarias. Una de las principales manifestaciones de que los Evangelios son documentos teológicos y no crónicas históricas es el hecho de que dedican más de un tercio del texto a solo siete días, es decir, a la última semana de Jesús en Jerusalén, conocida como la pasión. Aunque los Evangelios no proporcionan detalles suficientes para satisfacer el requisito de los historiadores contemporáneos con respecto a las fechas precisas, es posible obtener de ellos una visión genérica de la historia de la vida de Jesús.

Los Evangelios incluyen varios discursos de Jesús en ocasiones específicas, como el Sermón de la montaña y el discurso de despedida. También incluyen más de treinta parábolas a lo largo de la narración, a menudo sobre temas relacionados con los sermones. Los milagros realizados por Jesús ocupan una gran parte de los Evangelios. En Marcos, el 31% del texto está dedicado a sus milagros. Las descripciones de los milagros a menudo van acompañadas de registros de sus enseñanzas.