Jennifer Lopez y su decisión radical contra Alex Rodriguez

La cantante Jennifer López puede haber roto relaciones con Alex Rodríguez.

Jennifer López sorprendió a sus fans al tomar en los últimos días una decisión radical con respecto a su ex novio, Alex Rodríguez.

La cantante, que anteriormente había demostrado mantener una buena relación con el ex atleta, ahora ha decidido eliminar de las redes sociales todas las fotografías donde aparecían juntos y dejar de seguir la cuenta de Instagram de Alex.

La prensa internacional no fue indiferente a la repentina actitud de J. Lo y ya se especula sobre la posibilidad de que la ex pareja hubiera roto relaciones.

Jennifer López, se recuerda, actualmente está viviendo una feliz Citas junto a Ben Affleck. La cantante y el actor dio una nueva oportunidad de Amar meses después del final de la relación entre J. Lo y Alex Rodríguez.

Vale la pena mencionar que el ex atleta no era tan radical como su ex novia, Alex no ha eliminado, al menos por ahora, las fotografías donde aparecen juntos y todavía sigue su perfil.

Hija de Nucha asistida en el hospital después de la reacción a la vacuna Covid-19

Nuncha se quedó con el corazón apretado de su madre este sábado, 14, para ver a su hija sufrir las reacciones causadas por la segunda dosis de la vacuna Covid-19.

La joven Catarina no pudo soportar los dolores corporales y la indisposición y fue aconsejada por el Servicio Nacional de Salud para ir al hospital.

Después de ser asistida por un equipo médico, la hija de Nucha fue medicada y regresó a casa, donde a través de un video en vivo, junto a su madre, tranquilizó a sus seguidores.

“Me alegro de haber ido al hospital, aprendí que es muy normal que las personas de mi edad, y alrededor de mi edad, entre 20 y 30 años, tengan esta reacción a la vacuna. Especialmente con el moderno, que fue el que tomé”, dice la joven.

“No quiero la noche que pasé a nadie, a nadie. Muy difícil. Me sentí literalmente muriendo”, confiesa, dándose cuenta de que la reacción ocurrió con la segunda dosis de la vacuna.

Debido a los síntomas, Catherine tuvo un ataque de pánico, algo que a menudo sufre, y la situación se volvió aún peor.

“Nunca he tenido un ataque de pánico como este, yo estaba sin sentir mis manos, sin sentir mis pies, sin sentir todo”, informa.

Ahora la joven se encuentra mucho mejor y, a pesar de los fuertes síntomas que la han afectado, pide a los jóvenes que no dejen de vacunarse. Porque, recuerde, no todo el mundo tiene reacciones a las vacunas.